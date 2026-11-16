Sangli Crime : फोन न उचलल्याचा राग अनावर! थेट घरात घुसून प्रियकराने 30 वर्षीय विवाहितेवर धारदार शस्त्राने सपासप केला वार; सांगलीच्या जत तालुक्यातील धक्कादायक घटना

जत : जत तालुक्यातील कंठीजवळ असलेल्या मोठेवाडी येथे खरात वस्तीवर ३० वर्षीय विवाहितेचा धारदार शस्त्राने वार करून निर्घृण खून केल्याची घटना रविवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास (30 year old married woman killed in Sangli) घडली. राजाक्का काशीराम खरात (वय ३०) असे तिचे नाव असून, प्रेमसंबंधातून, भेटण्यास नकार दिल्याच्या रागातून प्रियकरानेच हत्या केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. .पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत संशयित मनोज हिम्मतराव कोळेकर (कंठी, ता. जत) याला ताब्यात घेतले आहे. या घटनेची जत पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, राजाक्का यांचे माहेर जत तालुक्यातील बागेवाडी येथील आहे. त्यांचा विवाह आठ वर्षांपूर्वी कंठी येथील नातेवाईक काशीराम खरात यांच्याशी झाला होता. तिचे आई-वडीलही कंठी येथेच वास्तव्यास आहेत..दरम्यान, राजाक्का उच्चशिक्षित आहे. पुणे येथील एका खासगी शिक्षण संस्थेत काम करण्याबरोबरच खासगी क्लासेसही घेत असल्याचे सांगितले जाते. दिवाळी सुटीनिमित्त त्या सुमारे दहा दिवसांपूर्वी गावी आल्या होत्या. परंतु, राजाक्का यांचे कंठी परिसरातील एका तरुणासोबत पाच वर्षांपासून प्रेमसंबंध असल्याची माहिती तपासात समोर आली. रविवारी संशयित मनोज कोळेकर याने राजाक्का यांना वारंवार फोन केले. मात्र, त्यांनी फोन न उचलल्याने संतप्त झालेल्या कोळेकर याने थेट खरात वस्तीवरील त्यांच्या घरी धाव घेतली. .यावेळी मुख्य संशयिताने राजाक्का यांच्या पोटावर तसेच शरीराच्या अन्य भागांवर धारदार सुरा आणि चाकूने सपासप वार केले. या जीवघेण्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या राजाक्काचा जागीच मृत्यू झाला. ही संपूर्ण घटना त्यांच्या आईसमोर घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. या घटनेची माहिती मिळताच जत पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. रात्री उशिरा उपविभागीय पोलिस अधिकारी सचिन थोरबोले आणि पोलिस निरीक्षक विजय घेरडे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. या खूनप्रकरणी पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत संशयित मुख्य मनोज हिम्मतराव कोळेकर (कंठी, ता. जत) याला ताब्यात घेतले आहे. घटनेमागील नेमके कारण, हत्येचे स्वरूप आणि इतर बाबींचा पोलिस तपास करीत आहेत. रात्री उशिरापर्यंत या घटनेची अधिकृत नोंद होण्याची प्रक्रिया सुरू होती..3 Pune Family Members Killed : सौंदत्ती रेणुका देवीच्या दर्शनाला निघालेल्या भाविकांवर काळाचा घाला! पुण्यातील एकाच कुटुंबातील तिघे जागीच ठार, गोकाकमध्ये भीषण अपघात.संशयित नशेत, उसाच्या फडात लपलाराजाक्का यांच्या हत्येतील संशयित आणि त्याचा साथीदार हे दारूच्या नशेत असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. राजाक्का यांनी भेटण्यास नकार दिला आणि वारंवार फोन करूनही प्रतिसाद दिला नाही. तसेच मुख्य संशयित तथा प्रियकराला राजक्का ही आपल्याला सोडून अन्य कुणाशी ‘सलगी’ ठेवून आहे का? असा संशय होता. या संशयावरून संशयिताने संतापाच्या भरात हे कृत्य केल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. हत्या केल्यानंतर दोन्ही संशयित जवळच असलेल्या उसाच्या फडात जाऊन लपून बसले होते. मात्र, जत पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम राबवून दोघांनाही ताब्यात घेतले. या प्रकरणाचा पुढील तपास जत पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.