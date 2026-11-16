पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : फोन न उचलल्याचा राग अनावर! थेट घरात घुसून प्रियकराने 30 वर्षीय विवाहितेवर धारदार शस्त्राने सपासप केला वार; सांगलीच्या जत तालुक्यातील धक्कादायक घटना

killed of 30-Year-Old Married Woman in Jat Taluka : सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात मोठेवाडी येथे राजाक्का खरात या ३० वर्षीय विवाहितेचा धारदार शस्त्राने खून झाला. प्रेमसंबंधातून हत्या झाल्याचा संशय असून, पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतले आहे.
Woman killed with sharp weapon in Sangli district

Woman killed with sharp weapon in Sangli district

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जत : जत तालुक्यातील कंठीजवळ असलेल्या मोठेवाडी येथे खरात वस्तीवर ३० वर्षीय विवाहितेचा धारदार शस्त्राने वार करून निर्घृण खून केल्याची घटना रविवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास (30 year old married woman killed in Sangli) घडली. राजाक्का काशीराम खरात (वय ३०) असे तिचे नाव असून, प्रेमसंबंधातून, भेटण्यास नकार दिल्याच्या रागातून प्रियकरानेच हत्या केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

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