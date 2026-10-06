सांगलीत विहिरीमध्ये पेट्रोल? नागरिकांमध्ये भीती, अधिकाऱ्यांची धावाधाव

सांगली जिल्ह्यातील एका विहिरीमध्ये पाण्याच्या जागी चक्क पेट्रोलसारखा ज्वलनशील द्रव आढळल्याने परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील उमाडी गावात ही धक्कादायक घटना समोर आली आहे. .उमाडी-पंढरपूर महामार्गालगत शेतकरी डुंडाप्पा माळी यांच्या शेतात ही विहीर आहे. स्थानिक ग्रामस्थांच्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून या विहिरीच्या परिसरात पेट्रोलसारखा तीव्र वास येत होता. त्यानंतर विहिरीतील पाण्याच्या पृष्ठभागावर तेलासारखा थर तरंगताना दिसू लागला. लोकांनी हे पाणी बाटलीत काढून पाहिले असता ते हुबेहूब पेट्रोलसारखे दिसत होते. इतकेच नाही तर त्याला आगीच्या संपर्कात आणताच ते अतिशय वेगाने पेट घेऊ लागले..या विहिरीच्या अगदी जवळच एक पेट्रोल पंप असल्याने सुरुवातीला सर्वांचा संशय पंपाच्या दिशेने वळला. पेट्रोल पंपाच्या जमिनीखालील साठवण टाकीतून इंधनाची गळती होऊन ते जमिनीवाटे या विहिरीत झिरपत असावे, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर तातडीने पेट्रोल पंपाची तपासणी करण्यात आली..हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत पंपाच्या टाकीची सखोल तपासणी केली. मात्र, तपासणीनंतर अधिकाऱ्यांनी टाकीत कोणत्याही प्रकारची गळती नसल्याचे स्पष्ट केले. पंपाच्या टाकीत गळती नसल्याचे समोर आल्यानंतर आता या प्रकरणाच्या चौकशीची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून हा द्रव विहिरीत नक्की कुठून आला, याचा शोध घेतला जात आहे..जत तहसीलदार कार्यालयाचे तपास अधिकारी श्रीकांत चोथे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संपूर्ण प्रकरणाची प्रशासनाकडून दखल घेण्यात आली आहे. सुरुवातीला पेट्रोल पंपावरून गळतीचा संशय असल्याने एचपीसीएलला याबाबत कळवले होते, मात्र कंपनीच्या तपासणीत टाकी सुरक्षित असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आता प्रशासन हा ज्वलनशील पदार्थ विहिरीपर्यंत नेमका कसा आणि कुठून पोहोचला, याचा शोध घेत आहे..विहिरीचे मालक डुंडाप्पा माळी यांनी सांगितले की, पाण्यातून पेट्रोलचा तीव्र वास येत असल्याने त्याचा पिण्यासाठी वापर करणे पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर जनावरांनाही हे पाणी पाजणे धोकादायक ठरत असून शेतीच्या सिंचनावर याचा मोठा फटका बसला आहे. विहिरीमध्ये ज्वलनशील पदार्थ असल्याने एखादी मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून शेतकरी स्वतः विहिरीवर लक्ष ठेवून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.