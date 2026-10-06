पश्चिम महाराष्ट्र

सांगलीत विहिरीमध्ये पेट्रोल? नागरिकांमध्ये भीती, अधिकाऱ्यांची धावाधाव

सांगलीत विहिरीमध्ये पेट्रोल? नागरिकांमध्ये भीती, अधिकाऱ्यांची धावाधाव
संतोष कानडे
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सांगली जिल्ह्यातील एका विहिरीमध्ये पाण्याच्या जागी चक्क पेट्रोलसारखा ज्वलनशील द्रव आढळल्याने परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील उमाडी गावात ही धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

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