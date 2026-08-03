Sagreshwar Wildlife Sanctuary : 'सह्याद्री'च्या कुशीत खुललं पर्यटन! कडेगावातील सागरेश्वर, चौरंगीनाथ पर्यटकांना खुणवतोय; पावसाळ्यात घ्या मिनी महाबळेश्वरचा अनुभव

कडेगाव (जि. सांगली) : सह्याद्री पर्वतरांगेच्या कुशीत कडेगाव तालुका विसावला आहे. सध्या पाऊस कोसळत असल्याने डोंगरदऱ्या हिरव्यागार झाल्याने येथे निसर्गसौंदर्यात वाढ झाली (Dongarai Temple Kadegaon travel guide) आहे. अतिशय नयनरम्य डोळ्यांचे पारणे फेडणारा, मनाला सुखद अनुभव देणारा, निसर्गाच्या कुशीत वसलेले येथील सागरेश्वर अभयारण्य, चौरंगीनाथ व डोंगराई मंदिर परिसर पर्यटकांना खुणावू लागला आहे..कडेगाव शहरापासून तीन ते चार किलोमीटरवर डोंगराई मंदिर आणि पर्यटन स्थळ आहे. या डोंगरावर जाण्यासाठी सुरुवातीलाच सुंदर अशी कमान उभारण्यात आली आहे. त्यानंतर नागमोडी वळणाचे घाट असून येथील निसर्गसौंदर्य पर्यटकांना आकर्षित करत आहे. डोंगरावर हिरवेगार पठार आहे..येथून कडेगाव शहरासह भरगच्च पाण्याने भरलेला तलाव आणि आजूबाजूचा नयनरम्य परिसर आपणास पाहायला मिळत आहे. भाविकांना राहण्यासाठी खोल्या बांधण्यात आल्या आहेत. तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी सोय करण्यात आली आहे. येथील वाघजाई, तरस गुहा प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी विविध पक्षी, वन्यप्राणी आणि औषधी वनस्पती आढळतात..Ratnagiri Tourism : मिनी महाबळेश्वर' माचाळमधील प्रसिद्ध 'भिषाचा कडा' बनतोय धोकादायक! 'उलट्या धबधब्यावर' पर्यटकांचा जीव धोक्यात; तातडीने सुरक्षा भिंत उभारण्याची मागणी.सध्या सुरू असलेल्या पावसामुळे सागरेश्वर घाट आणि येथील मानवनिर्मित सागरेश्वर अभयारण्य खऱ्या अर्थाने पर्यटकांना खुणावत आहे. दाट झाडी आणि जंगल पर्यटकांचा ओढा वाढवीत आहेत. ट्रेकिंगसाठी पर्यटकांची गर्दी होत आहे..या ठिकाणी पर्यटकांना देवताळ, बालोद्यान, छत्रीबंगला, वेणुविहार तलाव, घोडेबिळ, तरस गुहा, बाणदार, रणशुळा, शिखर, महानगुंड, किर्लोस्कर पॉइंटवर पर्यटकांची गर्दी वाढत आहे. तसेच विविध प्रकारचे प्राणीही आढळतात. यामध्ये प्रामुख्याने हरण, तरस, लांडगा, कोल्हा, खोकड, साळिंदर, खवले मांजर, चितळ, काळवीट, चिंकाऱ्यासह विविध प्रकारचे पक्षी यामध्ये घार, ससाणा, पारवा, पिंगळा, तांबडा होला, खंड्या सुतार, धनचडी, सुगरण, बगळा वगैरे आढळतात. विविध प्रकारच्या वनस्पती, फळझाडेही येथे पाहावयास मिळतात. वेळेवगेळ्या प्रकाराची अनेक प्राचीन मंदिरेही पाहावयास मिळतात..Ahilyadevi Holkar Loan Waiver : कडगाव तालुक्यातील 2045 शेतकऱ्यांना 21.87 कोटींची कर्जमाफी! 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजने'ची पहिली यादी जाहीर, तुमचं नाव यादीत आहे का?.कडेगाव शहरापासून १६ किलोमीटरवर सोनसळ येथील ऐतिहासिक आणि पौराणिक चौरंगीनाथ मंदिर आहे. हे मंदिर चारी बाजूंनी सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेत व निसर्गाच्या कुशीत वसलेले आहे. सोनसळ येथील डोंगर व चौरंगीनाथ मंदिर परिसर पावसामुळे आकर्षक दिसत आहे. या दोन्ही ठिकाणची नयनरम्य दृश्ये टिपण्यासाठी व त्याचा मनमुराद आनंद घेण्यासाठी पर्यटक गर्दी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.