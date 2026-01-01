Gopichand Padalkar : 'मराठी-कन्नड या दोन्ही भाषा माझ्यासाठी समान'; टीईटी परीक्षेबाबतही आमदार गोपीचंद पडळकरांचं महत्त्वाचं विधान

संख (सांगली) : ‘‘देशातील प्रत्येक भाषा ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. कोणतीही भाषा मोठी-लहान नाही. सर्व भाषांचा आदर राखून परस्पर सौहार्दाने राहणे हीच खरी देशभक्ती आहे,’’ असे प्रतिपादन विजापूरचे आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ (Basanagouda Patil Yatnal) यांनी केले. .कर्नाटक सीमा प्रदेश विकास प्राधिकरण व शिवलिंगेश्वर शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘गडिनाडू कन्नड साहित्य-संस्कृती उत्सव’ आणि ‘नली-कली’ साहित्य वाटप समारंभात ते बोलत होते. सीमावर्ती भागातील कन्नड भाषकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगून त्यांनी कर्नाटक व महाराष्ट्र सरकारने समन्वयाने या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन केले..कन्नड शाळांना अधिक अनुदान देणे, सीमा विकास प्राधिकरणाला किमान १०० कोटी रुपयांचे वार्षिक बजेट देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पाणीप्रश्न आणि विजापूर-संख-गुड्डापूर मार्गे राष्ट्रीय महामार्ग झाल्यास या भागाच्या विकासाला गती मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले..IIT Kanpur Alumni : माजी विद्यार्थ्यांची कृतज्ञता! गेट टूगेदरवेळी दिली तब्बल 100 कोटींची देणगी.अध्यक्षस्थानी आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) होते. ‘‘मराठी व कन्नड या दोन्ही भाषा माझ्यासाठी समान आहेत. जत तालुक्यातील कन्नड भाषकांच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे काम करेन. कन्नड शाळांसाठी स्वतंत्र योजना, शिक्षक भरती व कन्नड माध्यमातून टीईटी परीक्षा घेण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.’’.यावेळी प्राधिकरण अध्यक्ष सोमण्णा बेवीनमरद यांनी कन्नड शाळांच्या विकासासाठी अधिक निधी देण्याची मागणी केली. कार्यक्रमात ३० लाख रुपयांच्या निधीतून उभारलेल्या वर्गखोल्यांचे उद्घाटन झाले. व्याख्याने, कविसंमेलन व सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी सोहळा रंगतदार झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.