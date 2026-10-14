पश्चिम महाराष्ट्र

Assistant Engineer Arrested : कवठेमहांकाळ पंचायत समितीत ACB ची मोठी कारवाई; 17,400 रुपयांची लाच घेताना सहाय्यक अभियंता रंगेहाथ पकडला, कशासाठी मागितले पैसे?

Kavthemahankal assistant engineer bribery case : कवठेमहांकाळ पंचायत समितीच्या बांधकाम उपविभागातील सहाय्यक अभियंता संतोष कांबळे यांना रस्त्याचे व आरोग्य केंद्राच्या कामाच्या बिलांसाठी कथित १७ हजार ४०० रुपयांची लाच स्वीकारताना एसीबीने रंगेहाथ पकडले.
Sangli Anti-Corruption Bureau latest news

Sangli Anti-Corruption Bureau latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कवठेमहांकाळ : येथील पंचायत समितीच्या बांधकाम उपविभागातील एका सहाय्यक अभियंत्यास १७ हजार ४०० रुपये लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी (ता. १३) केली. संतोष अशोक कांबळे (वय ३८, सहाय्यक अभियंता (श्रेणी-२)बांधकाम उपविभाग, पंचायत समिती कवठेमहांकाळ) असे त्या सहाय्यक अभियंत्याचे नाव (Santosh Kamble ₹17400 bribe case) आहे.

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