Assistant Engineer Arrested : कवठेमहांकाळ पंचायत समितीत ACB ची मोठी कारवाई; 17,400 रुपयांची लाच घेताना सहाय्यक अभियंता रंगेहाथ पकडला, कशासाठी मागितले पैसे?

कवठेमहांकाळ : येथील पंचायत समितीच्या बांधकाम उपविभागातील एका सहाय्यक अभियंत्यास १७ हजार ४०० रुपये लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी (ता. १३) केली. संतोष अशोक कांबळे (वय ३८, सहाय्यक अभियंता (श्रेणी-२)बांधकाम उपविभाग, पंचायत समिती कवठेमहांकाळ) असे त्या सहाय्यक अभियंत्याचे नाव (Santosh Kamble ₹17400 bribe case) आहे. .अधिक माहिती अशी की, लोकसेवक संतोष कांबळे यानी तक्रारदारांना पंचायत समितीमार्फत कुची येथील रोडचे मुरुमीकरण व मळणगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे सेवा पुरवल्याचे कामाचे बिल अदा केल्याचा मोबदला म्हणून बिलाचे दोन टक्क्यंाप्रमाणे १७ हजार ४०० रुपये लाच दिल्याशिवाय काम सुरू करू देणार नाही, असे सांगून १७ हजार ४०० रुपये लाच मागणी केल्याबाबतचा तक्रारदारांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारअर्ज दिला होता..Kankavli Police Constable Death : दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या महिला पोलिस हवालदाराचा जंगलात आढळला मृतदेह; झाडाला घेतलेला गळफास, तिचा नवरा आहे पोलिस दलात....तक्रारीची पडताळणी केली असता पडताळणी कारवाईमध्ये लोकसेवक संतोष कांबळे यांनी तक्रारदारास कुची येथील रोडचे मुरुमीकरण व मळणगाव येथील प्रार्थामक आरोग्य केंद्र येथे सेवा पुरवल्याच्या कामाचे बिल अदा केल्याचा मोबदला म्हणून आजच्या सापळा कारवाईमध्ये लोकसवक संतोष कांबळे यांनी तक्रारदाराकडून १७ हजार ४०० रुपये पंचासमक्ष स्वीकारली असता त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले..ही कारवाई पोलिस उपाधीक्षक यास्मीन इनामदार, निरीक्षक योगेश चव्हाण, अंमलदार प्रीतम चौगुले, अजित पाटील, सलीम मकानदार, पोपट पाटील, उमेश जाधव, ऋषिकेश बडणीकर, मनोज नीळकंठ, धनंजय खाडे, सुदर्शन पाटील, चंद्रकांत जाधव, प्रकाश जाधव, सागर नायकुडे, रामहरी वाघमोडे, राजेश मुदगल, महेश शेंडगे, चालक विठ्ठलसिंग राजपूत, जितेंद्र कदम यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.