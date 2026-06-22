Sangli Rain Update : किती मिलिमीटर पाऊस पडल्यावर करावी खरीप पेरणी? हंगामातील पेरणीचे 15 दिवस वाया, शेतकऱ्यांच्या हातात अजून किती दिवस शिल्लक?

सांगली : मॉन्सूनचे आगमन लांबणीवर पडल्याने खरीप पेरणीला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. पावसाअभावी सुरुवातीचे १५ दिवस वाया गेले असले, तरी शेतकऱ्यांच्या हातात आणखी २५ ते ३० दिवस आहेत. जिल्ह्यात केवळ २ टक्के पेरणी झाली (Sangli rainfall deficit agriculture news) आहे. त्यात धूळवाफेवरील भात पेरणी अंतर्भूत आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारच्या आवाहनानुसार शेतकऱ्यांनी ‘थांबा आणि वाट पाहा’ची भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे..जिल्ह्यात सोयाबीन, भुईमूग, मका, ज्वारीची अद्याप कुठेही पेरणी झालेली नाही. मे महिन्यात पावसाची सरासरी ४८.६ मिलिमीटर, तर जूनमध्ये १२९ मिलिमीटर आहे. साधारणत: १०० मिलिमीटर पाऊस झाल्यानंतर खरिपाची पेरणी केली जाते, असा ठोकताळा आहे. मे आणि जून महिन्यांचा मिळून ८२ मिलिमीटर देखील पाऊस झाला नाही. ७ जूनला अनेक मंडलांत चांगला पाऊस झाल्याचे दिसत असले तरी, मोजक्याच गावांत हा पाऊस झाला आहे. त्यामुळे बहुतांश ठिकाणी खरिपाच्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत..जिल्ह्यात यंदा मे महिन्यात १६.१ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. तासगाव तालुक्याचा सरासरी पाऊस ५० मिलिमीटर आहे, तिथे केवळ ९.३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. ७, ८, १३ आणि २३ मे रोजी ६८ पैकी अनेक मंडलांत पाऊस झाला. त्यातील ३७ मंडलांत १० मिलिमीटरपेक्षा कमी पाऊस आहे. तासगाव, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, खानापूर, विटा, (लेंगरे वगळता) परिसरात पावसाने हुलकावणी दिली आहे..Monsoon Update : 'एल निनो'मुळे देशात 1972 आणि 2009 सारखा दुष्काळ पडणार? पुढील काही आठवडे का आहेत अत्यंत महत्त्वाचे, मान्सून कधी होणार पुन्हा सक्रिय?.केवळ कोकरुड (३०.५), आरग (४१.५) तर संख मंडल (४०.८ मिलिमीटर) याठिकाणीच बऱ्यापैकी पाऊस झाला आहे. गेल्यावर्षी मे महिन्यात २३८.६ मिलिमीटर म्हणजे, पाचपट पावसाची नोंद झाली होती, तसेच २८ ठिकाणी अतिवृष्टी झाली होती. यावर्षी मात्र सरासरीच्या ३१ टक्केच पाऊस झाल्याने खरिपाच्या संकटाला निमंत्रण मिळाले आहे..यंदा २१ जूनपर्यंत ६६ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे, तो सरासरीच्या ५० टक्के आहे. गेल्यावर्षी जूनमध्ये आठ ठिकाणी अतिवृष्टीसह १५५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. टप्प्याटप्प्याने पडलेला पाऊस पथ्यावर पडला होता. त्यामुळे खरिपाच्या पेरण्या वेळेत झाल्या. तसेच गेल्यावर्षी १२ जूनच्या सर्वदूर पावसानंतर कमी-अधिक प्रमाणात पाऊस सुरूच राहिला, त्यात खंड पडला नाही. २०२२ आणि २०२३ मध्ये सरासरीपेक्षा पाऊसही कमी होता, पावसाचे दिवसही कमी भरले होते. यावर्षी ७ जूनला पूूर्वमोसमी पाऊस सर्वदूर झाला. जिल्ह्यातील नऊ मंडलांत अतिवृष्टी झाली..त्यानंतरची उघडीप शेतकऱ्यांची चिंता वाढविणारी आहे. खरीप पेरणीसाठी अद्याप २५ ते ३० दिवस शिल्लक आहेत. यावेळेत चांगला पाऊस झाला तरच, खरिपाचे संकट दूर होईल, अशी स्थिती आहे..Sindhudurg Rain Update : सिंधुदुर्गात पावसाचं दणक्यात पुनरागमन! घाटमाथ्यावरही धुवाधार; पुढील तीन ते चार दिवसांत चांगल्या पावसाचा अंदाज.किमान १०० मिलिमीटर पाऊस झाला आणि १५ सेंटिमीटरपर्यंत जमिनीत ओलावा असेल, तरच पेरणी करावी, असा ठोकताळा आहे. सध्या अशी परिस्थिती जिल्ह्यात कुठेही नाही. दुबार पेरणीचे संकट नको म्हणून पेरणी थांबविण्याबाबत शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे. पेरणी लांबत असली तरी, १५ जुलैपर्यंत पेरणीचा हंगाम आहे, शेतकऱ्यांच्या हातात आणखी २५ ते ३० दिवस आहेत.-विवेक कुंभार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.सात वर्षांतील जूनमधील पाऊस...(सरासरी पाऊस १२९ मिलिमीटर असतो)वर्ष पाऊस (मिलिमीटर) दिवस२०२० १७३.८ १७२०२१ २०२.७ १४२०२२ ५३.१ ९२०२३ ३५.७ ७२०२४ २२६.२ १७२०२५ १५४.७ २१२०२६ ६५.८ ५(२१ जून २०२६ पर्यंत आकडेवारी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.