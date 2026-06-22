पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Rain Update : किती मिलिमीटर पाऊस पडल्यावर करावी खरीप पेरणी? हंगामातील पेरणीचे 15 दिवस वाया, शेतकऱ्यांच्या हातात अजून किती दिवस शिल्लक?

Sangli kharif sowing delayed due to monsoon : सांगली जिल्ह्यात मॉन्सून उशिरा पोहोचल्याने खरीप पेरणीला मोठा फटका बसला आहे. केवळ २ टक्के पेरणी झाली आहे.
Why is kharif sowing delayed in Sangli?

Why is kharif sowing delayed in Sangli?

esakal

अतुल पाटील
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सांगली : मॉन्सूनचे आगमन लांबणीवर पडल्याने खरीप पेरणीला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. पावसाअभावी सुरुवातीचे १५ दिवस वाया गेले असले, तरी शेतकऱ्यांच्या हातात आणखी २५ ते ३० दिवस आहेत. जिल्ह्यात केवळ २ टक्के पेरणी झाली (Sangli rainfall deficit agriculture news) आहे. त्यात धूळवाफेवरील भात पेरणी अंतर्भूत आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारच्या आवाहनानुसार शेतकऱ्यांनी ‘थांबा आणि वाट पाहा’ची भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे.

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