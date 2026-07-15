Krishna River Level : कोयना धरणात पाणलोट क्षेत्रातून आवक थांबली! कृष्णा नदीची सांगलीतील पाणी पातळी 9 फुटांवर; स्थिती पुन्हा चिंता वाढवणारी

सांगली : चार दिवसांपासून पाऊस पूर्ण थांबला आहे. काल सकाळपासून कोयना धरणातील पाण्याची आवक पूर्ण थांबली आहे. कोयना धरणातील पाणीसाठा ५३.६९ झाला आहे. पाऊस थांबल्याने कृष्णा नदीतील पाणी पातळी (Krishna River water level Sangli) झपाट्याने घटली आहे. आयर्विन पुलाजवळ पाणी पातळी ९ फूट आहे..कोयना पाणलोट क्षेत्रात ८ जुलैपर्यंत चांगला पाऊस झाला. एका आठवड्याच्या पावसाने धरणात जवळपास ४२ टीएमसी पाणीसाठा वाढला. हा पाऊस अत्यंत महत्त्वाचा ठरला, अन्यथा संकट गडद झाले असते. धरणात सध्या ५० टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा झाला आहे. अर्थात, तो पुरेसा नाही. धरण शंभर टक्के भरणे महत्त्वाचे आहे. तूर्त तरी धरणातील पाण्याची आवक पूर्णपणे थांबली आहे..Jalgaon Rain Forecast : उत्तर महाराष्ट्रात मॉन्सून पुन्हा होणार सक्रिय! जळगाव जिल्ह्यात 'या' तारखेपासून वाढणार पावसाचा जोर? 35 ते 40 किमी वेगाने वाहणार वारे.दुसरीकडे कृष्णा नदीतील पाणी झपाट्याने वाहून जात आहे. उपसा सिंचन योजना सुरू करून काही प्रमाणात पाणी दुष्काळी भागात वळवले जात आहे. त्याचा फायदा निश्चितपणे होणार आहे. आता किती दिवस योजना चालवणे शक्य होईल, याकडेही लक्ष असणार आहे..Sangli Crocodile Attack : काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती! मगरीने आधी खांदा पकडला, मग मानेवर झडप; पाठीत दात घुसल्याने गंभीर जखमी, 60 वर्षीय नागरिकाची मृत्यूशी झुंज.विविध धरणांतील पाणीसाठा व साठवण क्षमता कंसात टी.एम.सी. प्रमाणात पुढीलप्रमाणे : कोयना ५३.६९ (१०५.२५), धोम ८.२९ (१३.५०), कन्हेर ८.६५ (१०.१०), धोम बलकवडी ३.१४ (४.०८), उरमोडी ६.०२ (९.९७), तारळी ३.१० (५.८५), वारणा २०.८५ (३४.४०), राधानगरी ५.३२ (८.३६), दूधगंगा ८.१६ (२५.४०), तुळशी १.९९ (३.४७), कासारी १.५६ (२.७७), पाटगाव १.८० (३.७२), आलमट्टी ८९.१४ (१२३). सांडवा, कालवा व विद्युतगृहाद्वारे विविध धरणांतून सुरू असलेला विसर्ग क्युसेकमध्ये असे : कण्हेर धरणातून ४०, दूधगंगा १०० व आलमट्टी धरणातून ४२३ क्युसेक विसर्ग सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.