Koyna Dam Water Release : कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू! कृष्णा नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा; पाहा किती टीएमसी साठा?

सांगली : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात आठ दिवसांपासून झालेल्या पावसाने धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने वाढला आहे. त्यामुळे काल (ता.२९) सकाळी नऊपासून धरणातून विसर्ग सुरू करण्यात आला. विद्युतगृहातून १०५० क्युसेक विसर्ग केला जात आहे. त्यामुळे कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीत थोडी वाढ होण्याची शक्यता (Koyna Dam water storage 83 TMC) आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांनी सावध राहावे, असा सतर्कतेचा इशारा पाटबंधारे विभागाने दिला. .काल सायंकाळी कोयना धरणातील ८३ टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. धरणात ३१ जुलैपर्यंत ८० टीएमसी पाणीसाठा झाल्यास पाण्याचा विसर्ग करावा, असे धोरण नियोजित करण्यात आले होते. ‘एल निनो’चा परिणाम म्हणून यावर्षी धरण भरेल की नाही, याबाबत साशंकता होती. धरणाची पाणी पातळी २३ जून रोजी आठ फुटांपर्यंत खाली गेली होती. त्यामुळे चिंता वाढली होती..Koyna Reservoir Renamed : आता कोयना धरण 'छत्रपती शिवाजी महाराज कोयना जलसागर' नावाने ओळखले जाणार; शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय, पाहा काय आहे GR?.जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात आणि शेवटच्या आठवड्यात दमदार पाऊस झाल्याने धरणात झपाट्याने पाणीसाठा वाढला आहे. गेल्या महिनाभरात जवळपास पाणीसाठा ७० टीएमसीने वाढ झाली आहे. धरण परिचलन करताना अतिरिक्त पाणीसाठा होऊ नये आणि अचानक अतिवृष्टी झाल्यास महापुरासारखे संकट ओढावू नये, यासाठी विसर्गाचे नियोजन केले आहे..त्यामुळे काल सकाळी नऊपासून विद्युतगृहाच्या वक्र दरवाजातून १०५० क्युसेक विसर्ग सुरू केला आहे. पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्यास विसर्गात वाढ केली जाईल, असे धरण व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे. परिणामी ‘कृष्णे’च्या पाणी पातळीत अचानक वाढ होऊ शकते, असा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.