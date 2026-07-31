Koyna Dam Water Discharge : कोयना धरणाचे दरवाजे एक फुटाने उचलले! 6 हजार क्युसेकने विसर्ग सुरू; कृष्णा नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

सांगली : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस कायम असल्याने धरणाची पाणी पातळी झपाट्याने वाढली आहे. परिणामी, काल सायंकाळी (ता. ३०) पाच वाजता विसर्ग वाढवण्यात आला असून धरणाचे दरवाजे एका फुटाने उचलून एकूण ६ हजार १२९ क्युसेक पाणी सोडले जात आहे. त्यामुळे कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीत आज (शुक्रवार) झपाट्याने वाढ होण्याची शक्यता (Krishna River water level today in Sangli) आहे. नदीकाठी सतर्क रहावे, असा इशारा पाटबंधारे विभाग आणि कोयना धरण व्यवस्थापनाने दिला आहे. .कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने धरणातील पाण्याची आवक झपाट्याने वाढली आहे. काल सायंकाळी धरणात २५ हजार क्युसेक इतका होता. हा वेग पाहता धरण भरण्याचा वेगदेखील वाढला आहे. पाणलोट क्षेत्रात बुधवारी सायंकाळनंतर पुन्हा पावसाचा जोर वाढल्याने धरणातील पाणी नियंत्रित करण्यासाठी धरण व्यवस्थापनाने परिचलन सूचीनुसार धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. धरणात प्रतिसेकंद २५ हजार २९३ क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे..Radhanagari Dam Gate Opened : राधानगरी धरण 100 टक्के भरले! मध्यरात्री 6 क्रमांकाचा स्वयंचलित दरवाजा उघडला; भोगावती नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा.त्यामुळे धरणाची पाणी पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी तातडीने पाण्याचा विसर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काल सकाळी १०५० क्युसेक इतका विसर्ग सुरू करण्यात आला होता. त्यात आज ५ हजार ७९ क्युसेक वाढ करण्यात आली आहे. कोयना धरण पायथा विद्युतगृहाचे एक युनिट सुरू असून त्याद्वारे १०५० क्युसेक विसर्ग सुरू आहेच. आता कोयना नदीमध्ये एकूण ६,१२९ क्युसेक विसर्ग सुरू झाला आहे. सांडव्यावरून विसर्ग वाढवण्यात आला आहे..धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे नदीच्या पाणी पातळीत वाढ होणार असलेने नदी पात्राजवळील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देणेत आला आहे. नदी काठावरील गावातील नागरिकांनी नदी पात्रात जाऊ नये. नदी काठावरील ग्राम प्रशासन व संबंधित यंत्रणा यांनी नोंद व उचित खबरदारी घ्यावी. नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क रहावे, असे आवाहन धरण व जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..Ratnagiri Bhatye Breakwater Project : रत्नागिरीत 143 कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! 'या' भागात सुरू होणार 'सी-प्लेन' सेवा; पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली पाहणी.आकड्यांत स्थितीकोयणा धरणाची साठवण क्षमता - १०५ टीएमसीधरणातील सध्याचा साठा - ८४.७७ टीएमसीजीवंत साठा - ७९.६५ टीएमसीपाऊस - कोयना १६ मिलिमीटर, नवजा २७ मिलिमीटरधरणातील पाण्याची आवक - २५ हजार २९३ मिलिमीटरएकूण विसर्ग - ६ हजार १२९ क्युसेक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.