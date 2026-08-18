Sangli Boat Race : 'कृष्णा'काठी होड्यांच्या शर्यतींचा थरार; कवठेसारच्या 'फाकड्या 1010' संघाची बाजी, कसबे डिग्रज बोट क्लब संघ द्वितीय

सांगली : गावभागातील केशवनाथ उत्सव मंडळातर्फे कृष्णा नदीपात्रात होड्यांच्या शर्यतीचा थरार सांगलीकरांनी अनुभवला. स्पर्धेत सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील १० होडी संघांनी सहभाग घेतला. त्यात प्रथमपासूनच कवठेसारच्या संघाने आघाडी घेत विजेतेपदावर नाव कोरले. कसबे डिग्रज बोट क्लब संघाने द्वितीय, तर इचलकरंजीच्या वरद विनायक बोट क्लबने तृतीय क्रमांक मिळवला. विजेत्या संघांना १५ हजार, ११ हजार, ९ हजार, ७ हजार व ५ हजार रुपये पारितोषिकांसह मानाचे निशाण देण्यात आले. स्पर्धा पाहण्यासाठी सरकारी घाटासह नदीच्या दुतर्फा सांगलीकरांनी गर्दी केली होती. .हिंदकेसरी संतोष वेताळ, दीपक केळकर महाराज, सांगली अर्बन बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उल्हास नायक, माजी नगरसेवक बटू बावडेकर यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. स्पर्धेदरम्यान होड्यांमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. प्रारंभीपासून कवठेसार संघाने आघाडी घेतल्यानंतर इतर संघांनीही तोडीस तोड कामगिरी केली..Koyna Dam 97.93 TMC Water Storage : 'कोयना' 93 टक्के भरले; धरणात प्रतिसेकंद 20 हजार क्युसेक पाण्याची आवक, पायथा वीजगृहातून 15,412 क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग.सांगलीवाडी, कसबे डिग्रज, इचलकरंजी संघांच्या बोट क्लबमध्ये चुरस पाहायला मिळाली. नदीच्या दोन्ही काठांवर शौकिनांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात स्पर्धकांचा उत्साह वाढवला. सुखवाडीच्या मोरया बोट क्लबने चौथा, तर समडोळीच्या न्यू शानदार बोट क्लबने पाचवा क्रमांक पटकावला. मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिक वितरण करण्यात आले..राजकुमार मगदूम यांनी सूत्रसंचालन केले. महेश मगदूम, विश्वनाथ महाजन, अजित पाटील, प्रकाश चौगुले, किरण मगदूम, युवराज मगदूम, कुलदीप पटवर्धन, प्रशांत चुकारे यांंनी पंच म्हणून काम पाहिले. मंडळाचे अध्यक्ष विश्वेश्वर मगदूम यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.