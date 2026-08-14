Krishna River Pollution : कृष्णा नदीसह शेरीनाल्यात फेकल्या मेलेल्या कोंबड्या, सांगलीकरांच्या आरोग्याशी खेळ; रात्री दहा ते बारादरम्यान 'स्टिंग ऑपरेशन'

सांगली : येथील बायपास पुलावरून मेलेल्या कोंबड्या कृष्णा नदीच्या पाण्यात सातत्याने फेकल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार रोज रात्री गुपचूप केला जात असल्याच्या संशयावरून काही पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी रात्री दहा ते बारा या वेळेत स्टिंग ऑपरेशन (Sangli bypass bridge chicken dumping incident) केले. त्यात कृष्णा नदी आणि शेरीनाला या दोन्ही ठिकाणी कोंबड्या फेकल्या जात असल्याचा प्रकार कॅमेराबद्ध झाला आहे. त्यावर संताप व्यक्त केला जात आहे. .कृष्णा नदीत विशेषतः आयर्विन पूल ते बायपास या पूल टप्प्यात मगरीचा सतत वावर का आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जातो. त्याचा बारकाईने अभ्यास केलेल्या डॉ. अनिरुद्ध पाटील या पर्यावरण अभ्यासकाने ही गोष्टी भाजप नेते पृथ्वीराज पाटील यांच्या कानावर घातली. त्यांनी आयुक्त संजिता महापात्र यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली. त्यावेळी महापात्र यांनी हे धक्कादायक असल्याचे कबूल केले; मात्र आजवर असे काही आमच्या निदर्शनास कसे आले नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला..त्यानंतर या टीमने बायपास पूल, कर्नाळ रस्त्यावरचा नाल्यावरचा पूल या ठिकाणी स्टिंग ऑपरेशन केले. त्यात काही चिकन, मटण विक्रेते मेलेल्या कोंबड्या आणि टाकऊ पदार्थ पुलावरून नदीत आणि नाल्यात फेकताना दिसले..Ichalkaranji Rajaram Stadium : इचलकरंजीत धक्कादायक प्रकार! राजाराम स्टेडियममध्ये नशेच्या इंजेक्शनच्या कुप्या आढळल्या; पोलिस भरतीतील तरुणांचे भविष्य धोक्यात?.गेल्या अनेक दिवसांपासून मेलेल्या कोंबड्या, हॉटेल व मटण शॉपीतील शिल्लक मांस नदीत व नाल्यात टाकले जाते. आम्ही त्याचे व्हिडिओ आणि फोटो घेतले आहेत. चिकन, मटण शॉपीवाल्यांकडून हे केले जाते. महापालिका, आरोग्य विभागाने कारवाई करायला हवी. दोन पुलांच्या परिसरात, शेरीनाल्याजवळ मगरीचा वावर अधिक असण्यामागे त्यांना मिळणारे सहज अन्न हेही प्रमुख कारण आहे.-डॉ. अनिरुद्ध पाटील, पर्यावरण अभ्यासक.गंभीर दखलभाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांचे विशेष कार्य अधिकारी संतोष साखरे सांगलीत आले होते. त्यांनी महापालिका अधिकारी, पोहणारे लोक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. जे घडतेय ते गंभीर आहे, त्याविरोधात तातडीने कारवाई करा, अशा सूचना दिल्या. सांगलीकरांच्या आरोग्याशी खेळ होतोय, कुणी गय करू नका, अशी मागणी पृथ्वीराज पाटील यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.