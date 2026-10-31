Koyna Dam Update : सांगली-सातारा भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! कृष्णा नदीवरील पाणी उपसाबंदी अखेर शिथिल, कोयना धरणातून 2100 क्युसेक विसर्ग सुरू

सांगली : कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू केल्यानंतर कृष्णा नदीवर लागू करण्यात आलेली उपसाबंदी आता शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे तूर्त शेती आणि पिण्यासाठी आवश्यक पाणी उपसा करता येणार (Koyna Dam 2100 cusecs water discharge) आहे. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता. २९) सायंकाळी येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली. त्यामध्ये उपसाबंदी शिथिल करण्याबाबत चर्चा झाली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंता अलका अहिरराव यांनी सांगितले. .सांगली येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यापर्यंत पाणी पोहोचण्यासाठी ही उपसाबंदी लागू करण्यात आली होती. काल रात्री उशिरापर्यंत सांगलीत पाणी पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे शुक्रवारी रात्रीपासूनच उपसाबंदी शिथिल करण्यात आली आहे. सध्या कोयना धरणातून २१०० क्युसेक विसर्ग केला जात आहे. सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांबाबत वेगवेगळे धोरण राबवले जात असल्याबाबत जिल्ह्यातील नेत्यांनी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त केला होता..Koyna Hydroelectric Project : चिंताजनक! सह्याद्रीच्या डोंगरातून वाहतोय धबधबा; कोयनेच्या सर्जवेलमधून गळती, लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय, पाणीटंचाईचा धोका.साताऱ्यात उपसाबंदी नाही, वीज कनेक्शन तोडले नाहीत, मग सांगलीतच का? असा सवाल खासदार विशाल पाटील यांनी केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील उपसाबंदी शिथिल करण्याची सूचना विखे-पाटील यांनी केली होती. त्याबाबतचा आदेश मात्र तत्काळ लागू न करता सांगलीपर्यंत पाणी पोहोचण्याची प्रतीक्षा करून मग काढण्यात आला, असे पाटबंधारे विभागाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.