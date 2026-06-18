Koyna Dam Update : कोयना धरणात अवघा 9 TMC पाणीसाठा; कृष्णा नदीतून शेतीसाठी पाणी उपशावर बंदी, थेट साहित्य जप्तीचे आदेश!

सांगली : कृष्णा नदीतून शेतीसाठी पाणी उपशास बंदी घालण्यात आली आहे. कुणी पाणी उपसा करू नये, यासाठी भरारी पथक नेमण्यात आले आहे. तसे सापडल्यास गुन्हा दाखल करून साहित्य जप्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवारात पिके उभी आहेत. ती जगवायची की मरायला सोडून द्यायची, असे महासंकट ‘कृष्णा’काठी उभे आहे. जूनअखेर पाऊस झालाच नाही तर नदीच्या पाण्यावर (Koyna Dam low water storage update) अवलंबून शेती कोलमडून पडणार आहे. .‘एल निनो’च्या संकटामुळे जून-जुलै महिना कोरडा जाईल, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. परिणामी, जुलैअखेर कोयना धरणातील पाणी केवळ पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे..धरणात केवळ ९ टीएमसी इतका जिवंत साठा आहे. गतवर्षी तो १७ टीएमसी होता. शिवाय, पाऊस वेळेआधी सुरू झाला होता. आता सातारा, सांगली जिल्ह्यांतील पिण्याच्या पाणी योजना पूर्णपणे त्यावर अवलंबून आहेत. शेतीसाठी पाणी उपसा बंद केल्याचा मात्र प्रचंड मोठा फटका बसणार आहे. उभी पिके वाळून जाणार आहेत..Jalgaon Monsoon Update : काही भागांत आज दुपारनंतर हलक्या पावसाचा अंदाज; मॉन्सूनसाठी आणखी किती दिवस वाट पाहावी लागणार? हवामान अभ्यासकांनी काय सांगितलं?.वीजनिर्मितीत कपात का नाही?‘कोयना धरणातील ६७ टीएमसी पाणी हे वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाते. हे पाणी थेट समुद्राला मिळते, ते उपयोगात येत नाही. त्यातील १० टीएमसी पाणी राखून ठेवा,’ अशी मागणी मार्चमध्येच करण्यात आली होती. ते पाणी असते तर उपसाबंदीची वेळ आली नसती. याशिवाय, ‘टेंभू’, ‘ताकारी’, म्हैसाळ योजनेचे नियोजन यावर्षी चुकीचे झाल्याचा आरोप केला जातोय. ‘अनावश्यक व सतत कालवे भरून वाहिले, त्याची गरज होती का,’ असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे..शेतीचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. आधीच विजेचा खेळखंडोबा होता. जमिनी वीतभर भडोळ्या पडल्या आहेत. आता पाणी देणार नसाल तर पिके जगणार कशी? आता पिकाला पाण्याची गरज असताना उपसाबंदी लागू केल्याने संकट गडद झाले आहे. शासनाकडून चुकीचे नियोजन झाले आहे. मार्च महिन्यात आम्ही या संकटाची कल्पना दिली होती. मात्र त्यांनी दुर्लक्ष केले.-जे. पी. लाड, सचिव, पाणी वापर संस्था संघटना.Belagavi Water Crisis : पाणीटंचाईचं संकट! महाराष्ट्राकडून कर्नाटकला मिळणार का 2 TMC पाणी? मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिवकुमार यांच्यात होणार महत्त्वाची चर्चा .वर्षभर जपलेली पिके जळून जाण्याची भिती आहे. आता पाणी नाही मिळाले तर ऊस वाळून जाईल. डोक्यावरच्या कर्जाचे काय करायचे? पुढे संकट मोठे दिसत आहे. हळदीची लागवड मे महिन्यात मोठ्या प्रमाणात झाली आहे, ते पीक अडचणीत आले आहे. सगळे मातीमोल होईल. आधी ‘महावितरण’ने छळले होते, आता पाणी उपसा बंदीने पूर्ण गळाच दाबला आहे.’’-रणजित पाटील, यशवंत पाणीपुरवठा, मौजे डिग्रज.उपसा बंदी लागल्याचा मोठा परिणाम म्हणजे भाजीपाला, सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान होणार आहे. ऊस टिकेल का? त्यात वजन भरेल का? यावर्षी संकट येणार, हे आधी सरकारला का कळाले नाही? ऐनवेळी निर्णय घेण्याऐवजी जानेवारीपासून नेटके नियोजन केले असते तर हे संकट आलेच नसते. आताही शेतकऱ्यांचा गळा दाबू नका. पाणी आम्ही जपून वापरू, पाणी पूर्ण तोडणे म्हणजे शेतकऱ्याचा बळी देणे, असेच होणार आहे. त्यामुळे धोरण बदलावे.-मधुकर यादव-पाटील, नांद्रे विविध कार्यकारी सोसायटी.दृष्टिक्षेपात...कृष्णा नदीवर एकूण खासगी उपसा योजना १६१ टीएमसीकोयनेतून पाणीसाठा ९ टीएमसीगतवर्षी या काळातील साठा १७ टीएमसीविजेसाठी झालेला वापर ६७ टीएमसीसिंचन योजनांसाठी उपसा ४१ टीएमसीबाष्पीभवनाने गेलेले पाणी ८ टीएमसी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.