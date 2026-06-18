पश्चिम महाराष्ट्र

Koyna Dam Update : कोयना धरणात अवघा 9 TMC पाणीसाठा; कृष्णा नदीतून शेतीसाठी पाणी उपशावर बंदी, थेट साहित्य जप्तीचे आदेश!

Krishna River irrigation ban in Sangli : कृष्णा नदीतून शेतीसाठी पाणी उपसा बंद करण्यात आला असून कमी पाऊस, एल निनोचा परिणाम आणि कोयना धरणातील घटता साठा यामुळे सांगलीतील शेतकरी गंभीर संकटात सापडले आहेत.
Krishna River Water Ban

Krishna River Water Ban

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : कृष्णा नदीतून शेतीसाठी पाणी उपशास बंदी घालण्यात आली आहे. कुणी पाणी उपसा करू नये, यासाठी भरारी पथक नेमण्यात आले आहे. तसे सापडल्यास गुन्हा दाखल करून साहित्य जप्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवारात पिके उभी आहेत. ती जगवायची की मरायला सोडून द्यायची, असे महासंकट ‘कृष्णा’काठी उभे आहे. जूनअखेर पाऊस झालाच नाही तर नदीच्या पाण्यावर (Koyna Dam low water storage update) अवलंबून शेती कोलमडून पडणार आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Koyna Dam
krishna river
sangli Collector office
krishna river water issues
water crisis in Maharashtra
water shortage in Maharashtra

Related Stories

Koyna Dam Water Levels Reach Critical Stage, Irrigation Withdrawals Stopped
Alarm Bells Ring as Koyna Water Storage Drops Sharply Amid Delayed Monsoon
Irrigation Release Stopped as Koyna Reservoir Reaches Critical Level
Koyna Dam low water level news