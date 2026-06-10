Mangalwedha Accident : सांगोला-मंगळवेढा मार्गावर भीषण अपघात; मायलेक जागीच ठार, मुलाचं महिन्यापूर्वीच झालं होतं लग्न, पाटील कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर

नेर्ले (सांगली) : मंगळवेढा-सांगोला रस्त्यावर झालेल्या भीषण अपघातात शेणे (ता. वाळवा) येथील एकाच कुटुंबातील दोन ठार, तर तिघेजण जखमी झाले आहेत. अपघातात (Mangalwedha accident) वडील, सून, पुतण्या असे तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत. मृतामध्ये आई शारदा अशोक पाटील व मुलगा सूरज अशोक पाटील यांचा समावेश आहे. .गावातून कळालेली माहिती अशी की, शेणे (ता. वाळवा) येथील अशोक तुकाराम पाटील, सूरज अशोक पाटील, आई शारदा अशोक पाटील, सून नीता सूरज पाटील, नातू आयुष अंकुश पाटील हे हैदराबाद येथील आपल्या मुलाकडे गेले होते. तिथून हे सर्वजण सोमवारी (ता.९) आपल्या गावी परत येत होते..Yavatmal Couple Death : लग्नाला झाले होते अवघे 34 दिवस! 24-19 वयाच्या नवविवाहित जोडप्यानं विहिरीत उडी घेऊन संपवलं जीवन, दवाखान्यातून परतले अन्....सायंकाळी पाच ते सहाच्या सुमारास सांगोला मंगळवेढा रस्त्यावर मंगळवेढा करून अंधळगावच्या पुढे माळवाडी येथे आल्यानंतर पाटील कुटुंबाच्या चारचाकी गाडीने (एमएच ५० यू ५१२१) जेसीबीला जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती, की चारचाकी गाडीचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. अपघातात एकाच कुटुंबातील पाच जण अडकले होते..मुलगा, आई, वडील, सून व एक लहान मुलगा असे पाच जण होते. यामध्ये सूरज अशोक पाटील (वय ३२), शारदा अशोक पाटील (वय ५५) आई व मुलगा या मायलेकांचा जागीच मृत्यू झाला. वडील अशोक पाटील (वय ६०) व लहान पुतण्या आयुष अंकुश पाटील (वय ८) गाडीला जोरदार धडक बसल्याने दरवाज्यातून बाहेर फेकले गेल्याने ते वाचले. व सून नीता सूरज पाटील (वय २८) गाडीच्या मधल्या शीटमध्ये अडकली होती..Nashik ACB Raid : सटाणा तहसील कार्यालयातच खळबळ! कर्जमाफीच्या ७/१२ उताऱ्यासाठी १० हजारांची लाच घेताना महिला तलाठी रंगेहात जाळ्यात; एसीबीची धडक कारवाई.स्थानिक लोकांनी त्यांना सुखरूपपणे बाहेर काढले व त्यांना तात्काळ सांगोला येथील गवळी दवाखान्यात दाखल केले. पोलिसांनी घटनास्थळी येत घटनास्थळाचा पंचनामा केला. सोमवारी मृत सूरज व आई शारदा त्यांच्यावरती शेणे येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले..अर्ध्यावरती डाव मोडला, भातुकलीच्या खेळातील राजा हरपला...मृत सूरजचा व नीताचा एक महिन्यापूर्वी विवाह झाला होता. त्याचा अपघातात मृत्यू झाल्याने गावामध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे. संसाराची स्वप्ने रंगवत असताना सूरजचं जाणं आणि नातेवाईकांचा आक्रोश पाहून अनेकांची मने हेलावून गेली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.