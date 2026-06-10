पश्चिम महाराष्ट्र

Mangalwedha Accident : सांगोला-मंगळवेढा मार्गावर भीषण अपघात; मायलेक जागीच ठार, मुलाचं महिन्यापूर्वीच झालं होतं लग्न, पाटील कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर

Mother and Son Lose Their Lives in Tragic Crash : हैदराबादहून शेणे गावाकडे परतणाऱ्या पाटील कुटुंबाच्या कारची मंगळवेढा-सांगोला रस्त्यावर जेसीबीला जोरदार धडक बसून आई आणि मुलाचा मृत्यू झाला.
Fatal Collision on Mangalwedha-Sangola Road

Fatal Collision on Mangalwedha-Sangola Road

esakal

विजय लोहार
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नेर्ले (सांगली) : मंगळवेढा-सांगोला रस्त्यावर झालेल्या भीषण अपघातात शेणे (ता. वाळवा) येथील एकाच कुटुंबातील दोन ठार, तर तिघेजण जखमी झाले आहेत. अपघातात (Mangalwedha accident) वडील, सून, पुतण्या असे तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत. मृतामध्ये आई शारदा अशोक पाटील व मुलगा सूरज अशोक पाटील यांचा समावेश आहे.

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