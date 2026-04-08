Sangli News : सांगली मार्केट यार्ड पाच राज्यांशी ‘कनेक्ट’; जिल्ह्याची देशभर ओळख दृढ

सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या स्थापनेला जवळपास ७५ वर्षांचा काळ उलटला आहे. शेतमालाला शाश्वत, हक्काची आणि विश्वासार्ह बाजार व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने वसंतदादा पाटील यांनी ही संस्था उभी केली. सांगली हे केंद्र ठेवत दुष्काळी जत व कवठेमहांकाळ या दोन तालुक्यांना विकासाच्या प्रवाहात सोबत घेण्याचा विचार त्यांनी मांडला. तो यशस्वीही झाला. आज या तीन तालुक्यांच्या समितीचे त्रिभाजन झाले आहे. सांगली, मिरजेसाठी ही आनंदवार्ता मानली जात आहे. जत आपत्तीत संधी शोधण्याचा प्रयत्न करेल, तर कवठेमहांकाळ संघर्षातून स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करू पाहील. त्रिभाजनानंतर या तीन समित्यांसमोर नेमकी काय आव्हाने व संधी असतील, याचा वेध घेणारी लेखमालिका...- विष्णू मोहिते.ज्येष्ठ नेते दिवंगत वसंतदादा पाटील यांनी जिल्ह्याच्या दुष्काळी पूर्व भागातील कवठेमहांकाळ व जत तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या उद्देशाने १९५० मध्ये सांगली बाजार समितीची स्थापना केली. प्रत्यक्ष कामकाज १९५२ मध्ये सुरू झाले. पूर्व दुष्काळी भागच नव्हे, तर महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू या पाच राज्यांशी सांगलीच्या बाजार समितीचे व्यापारी संबंध जोडले गेले. त्यामुळे सांगलीची ओळख 'बाजाराचे शहर' अशी निर्माण झाली..बदलत्या काळात थेट पणन, खासगी बाजारपेठा आणि कंत्राटी शेती यांसारखी नवी आव्हाने समोर उभी आहेत. त्यामुळे केवळ खरेदी-विक्रीचे नियमन न करता आधुनिक गोदामे, डिजिटल वजनकाटे, प्रक्रिया उद्योग, निर्यात सुविधा आणि साठवणुकीच्या नव्या पद्धती विकसित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सांगलीसह नव्याने स्थापन होणाऱ्या बाजार समित्यांनी काळानुसार बदल स्वीकारले, तरच त्यांचे महत्त्व भविष्यात वाढणार आहे..सांगली बाजार समितीच्या मुख्य वसंतदादा मार्केट यार्डात हळद, बेदाणा, गूळ, मिरची, विविध धान्ये, तेलबिया आदींचा व्यापार होतो. कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल होते. सुमारे पाच हजारांहून अधिक लोकांना येथे रोजगार मिळतो. कर्नाटकातून गूळ व इतर मालाची मोठ्या प्रमाणावर आवक होते. सांगलीच्या हळद बाजारासमोर आता हिंगोली, वसमत या व्यापारपेठांचे आव्हान उभे राहिले आहे.सांगलीतील विष्णुअण्णा पाटील फळ मार्केट, मिरजेतील जनावरांचा दुय्यम बाजार, तसेच गाळे व भाजीपाला लिलाव व्यवस्था आणखी बळकट करावी लागेल. सावळी येथे घेतलेली जागा विकसित करून बेदाणा मार्केट हलवण्याची गरज आहे..जत तालुक्यासाठी विजयसिंहराजे डफळे दुय्यम बाजार आवार, बी. आर. शिंदे (काका) बाजार माडग्याळ व उमदी येथील बाजार आवार उपलब्ध आहेत. जतमध्ये व्यापारी गाळे, डाळिंब व फळ सौदे होतात. नव्याने बेदाणा सौदे सुरू करता येतील. यातून उत्पन्नवाढीस मदत होऊ शकते.या भागातील शेतकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासह नवीन उत्पन्नाचे मार्ग शोधण्याची गरज आहे. नव्या बाजार समित्यांना राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीकडेही लक्ष राहणार आहे. उमदी येथील जागा विकसित करावी लागेल.कवठेमहांकाळ स्वतंत्र बाजार समितीत कवठेमहांकाळ येथील विठ्ठलदाजी पाटील दुय्यम बाजार व ढालगाव येथील बाजार आवार असे मर्यादित स्रोत आहेत. उत्पन्न कमी असल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही कठीण ठरण्याची शक्यता आहे..हळदीमुळे देशात ओळखआशिया खंडातील अग्रगण्य हळद बाजार म्हणून सांगलीची ओळख निर्माण झाली आहे. हरिपूर येथे जमिनीखालील 'पेवे' या नैसर्गिक साठवण व्यवस्थेमुळे हळदीचा व्यापार अधिक वाढला. या सुविधेमुळे भारत सरकारने सांगली येथे हळद वायदे बाजाराचे केंद्र सुरू केले..