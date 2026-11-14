Sangli Crime News : पैशांच्या वादातून रक्ताचा सडा! साडूनेच साडूचा केला निर्घृण खून अन् नंतर उचललं टोकाचं पाऊल; मिरज तालुक्यात खळबळ!

सांगली : नात्याला काळीमा फासणारी आणि संपूर्ण जिल्ह्याला हादरवून सोडणारी एक अत्यंत धक्कादायक घटना सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातल्या बेळंकी येथे उघडकीस आली आहे. आर्थिक देवाण-घेवाणीच्या वादातून एका व्यक्तीने आपल्याच सख्ख्या साडूची लाकडी दांडक्याने निर्घृण हत्या केली आणि त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच स्वतःही टोकाचे पाऊल उचलत जीवन संपवले. .महेश ब्रिजलाल गौतम आणि बबलू भगवती गौतम अशी या दुर्दैवी घटनेत मृत्यू झालेल्या दोन्ही साडूंची नावे आहेत. या दुहेरी मृत्यूमुळे बेळंकी परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली असून दोन्ही कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..Highest Paid TV Host : ना सलमान खान, ना अमिताभ बच्चन! 'हा' सुपरस्टार ठरला भारतातील सर्वात महागडा टीव्ही होस्ट; एका एपिसोडची फी ऐकून व्हाल थक्क!.आर्थिक वादाचा भडका अन् डोक्यात दांडक्याचा वार!पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महेश गौतम आणि बबलू गौतम हे दोघेही मूळचे उत्तर प्रदेशचे रहिवासी होते. कामानिमित्त हे दोघेही गेल्या काही दिवसांपासून बेळंकी येथे सहकुटुंब वास्तव्यास होते.शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) पैशांच्या देवाण-घेवाणीवरून या दोन्ही साडूंमध्ये कडाक्याचा वाद झाला.या वादाचे रूपांतर हाणामारीत होऊन संतापाच्या भरात बबलू गौतम याने महेश गौतम याच्या डोक्यात लाकडी दांडक्याने जोरदार हल्ला केला.डोक्यात वर्मी घाव बसल्याने महेश गौतम हा रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला..एका सुनावणीचे घेतात तब्बल २५ ते ३० लाख रुपये!? भारताचे सर्वात महागडे वकील हरीश साळवे यांची ही अद्भूत कहाणी माहितेय का?.हत्येनंतर पसार, पण दुसऱ्याच दिवशी शेतात आढळला मृतदेहसाडूची हत्या केल्यानंतर घाबरलेला बबलू गौतम घटनास्थळावरून पसार झाला होता. पोलीस आणि स्थानिक नागरिक त्याचा शोध घेत असतानाच, शनिवारी (१४ नोव्हेंबर) सकाळी गावातीलच एका शेतामध्ये बबलूने टोकाचे पाऊल उचलून जीवन संपवल्याचे ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आले. एकाच वेळी घरातील दोन कर्त्या पुरुषांचा असा दुर्दैवी अंत झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मिरज ग्रामीण पोलिसांकडून तपास सुरूया दुहेरी घटनेची माहिती मिळताच मिरज ग्रामीण पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला आणि दोन्ही मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवले आहेत. मिरज ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अमित पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाची नोंद करण्यात आली असून, पैशांचा नेमका वाद काय होता याचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.