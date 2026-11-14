पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime News : पैशांच्या वादातून रक्ताचा सडा! साडूनेच साडूचा केला निर्घृण खून अन् नंतर उचललं टोकाचं पाऊल; मिरज तालुक्यात खळबळ!

Miraj Belanki Tragedy : डोक्यात लाकडी दांडक्याने वार करून पसार; दुसऱ्या दिवशी सकाळी शेतात आढळला मृतदेह; दोन कुटुंबांवर कोसळला दुःखाचा डोंगर!
Entire district stirred up due to this double incident in Belanki.

Entire district stirred up due to this double incident in Belanki.

Sakal

Vinayan
Updated on

सांगली : नात्याला काळीमा फासणारी आणि संपूर्ण जिल्ह्याला हादरवून सोडणारी एक अत्यंत धक्कादायक घटना सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातल्या बेळंकी येथे उघडकीस आली आहे. आर्थिक देवाण-घेवाणीच्या वादातून एका व्यक्तीने आपल्याच सख्ख्या साडूची लाकडी दांडक्याने निर्घृण हत्या केली आणि त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच स्वतःही टोकाचे पाऊल उचलत जीवन संपवले.

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