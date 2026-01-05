Sangli Election : घरोघरी भेटी, रिक्षा फेऱ्या आणि थेट संवाद; सांगली महापालिका निवडणुकीचा प्रचार रंगात

सांगली : सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका निवडणूक प्रचाराचा दुसरा दिवस उमेदवारांसाठी अधिकच गतिमान ठरला. उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर प्रत्यक्ष प्रचाराला वेग आला आहे. प्रत्येक प्रभागात उमेदवार व कार्यकर्ते मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब करताना दिसत आहेत. .बहुतांश उमेदवारांनी रिक्षा स्वीकारून प्रचारफेऱ्या, घरोघरी जाऊन माहितीपत्रके वाटप, तसेच थेट मतदारांशी संवाद साधण्यावर भर दिला. रिक्षांवर उमेदवारांचे फोटो, पक्षाचे चिन्ह, घोषवाक्ये लावून प्रभागातील अंतर्गत रस्त्यांवर प्रचार करण्यात आला..Sangli Election : प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यात मतदारांच्या ‘पायावर डोके’; सांगलीत निवडणूक प्रचाराला भावनिक वळण.घरोघरी भेटी देताना उमेदवारांनी समस्या, पाणीपुरवठा, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन, ड्रेनेज, आरोग्य व नागरी सुविधा यासारख्या प्रश्नांवर चर्चा केली. अनेक ठिकाणी मतदारांनीही थेट प्रश्न विचारत अपेक्षा मांडल्या. .उमेदवारांकडून पक्षाचे चिन्ह लक्षात राहावे, तसेच स्वतःची ओळख अधिक ठळक व्हावी यासाठी पत्रकांमधून विकासाचे मुद्दे, संपर्क क्रमांक व निवडणूक चिन्ह ठसवण्याचा प्रयत्न सुरू झालेला आहे. दुपारच्या वेळेत प्रचारात खंड पडतो..Sangli Election : “भाजपचीच सत्ता येणार, आता कामाला लागा!” सांगलीत नेत्यांचा आत्मविश्वास, ५५ नगरसेवकांचे लक्ष्य जाहीर.सकाळी व संध्याकाळी प्रचाराची गती अधिक असून, कार्यकर्त्यांचे छोटे गट तयार करून प्रभागनिहाय नियोजन करण्यात आले आहे. काही उमेदवारांनी महिला मतदार, तरुण वर्ग आणि ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्वतंत्र भेटींचे नियोजन केल्याचेही चित्र आहे. पुढील दोन दिवसांत प्रचार आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.