Sangli Election : घरोघरी भेटी, रिक्षा फेऱ्या आणि थेट संवाद; सांगली महापालिका निवडणुकीचा प्रचार रंगात

Candidates Focus on Door-to-Door Voter Outreach : अर्ज माघारीनंतर प्रत्यक्ष प्रचाराला सुरुवात झाली असून उमेदवार आणि कार्यकर्ते प्रभागनिहाय नियोजन करून मतदारांपर्यंत पोहोचत आहेत.
सांगली : सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका निवडणूक प्रचाराचा दुसरा दिवस उमेदवारांसाठी अधिकच गतिमान ठरला. उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर प्रत्यक्ष प्रचाराला वेग आला आहे. प्रत्येक प्रभागात उमेदवार व कार्यकर्ते मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब करताना दिसत आहेत.

