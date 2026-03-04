Sangli Municipal Corporation Job Recruitment : सांगली महानगरपालिकेत 586 जागांसाठी मेगाभरती? महापालिकेने अखेर सत्य केलं उघड, 'त्या' व्हायरल मेसेजमध्ये काय?

सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेमध्ये ५८६ रिक्त जागांसाठी ‘मेगाभरती’ सुरू (Sangli Municipal Corporation Recruitment) आहे. याप्रकारची माहिती सोशल मीडिया आणि संकेतस्थळावर व्हायरल होत आहे. यावर ‘कोणतीही भरती प्रक्रिया सुरु नाही. तो मजकूर तथ्यहीन आणि दिशाभूल करणारा आहे.’ असे स्पष्टीकरण महानगरपालिका प्रशासनाने दिले आहे..सोशल मीडियावरील व्हायरल मेसेजमध्ये गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मधील ५८६ पदांसाठी भरती होणार असल्याचा दावा (Fake Job Recruitment Alert,) करण्यात येत आहे. मात्र, याबाबत प्रशासनाने खालील बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. महानगरपालिकेकडून सध्या कोणतीही सरळ सेवांची नवीन भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत नाही..Kolhapur Well Accident : काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती! 70 फूट खोल विहिरीत 25 टन वजनाचे पोकलँड कोसळले; विहिरीत बुडणाऱ्या मित्रासाठी ऑपरेटरने..., VIDEO पाहा.महापालिकेची कोणतीही भरती प्रक्रिया ही शासन निर्णयानुसार वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होणारी अधिकृत जाहिरात आणि महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणाऱ्या नोटीसनुसारच राबविली जाते. नोकरीचे आमिष दाखवून सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींची आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अशा ‘फेक न्यूज’वर विश्वास ठेवू नये..सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांनी कोणतेही संशयास्पद किंवा सोशल मीडियावरील लिंक्सवर आपली वैयक्तिक माहिती शेअर करू नका. भरतीबाबतच्या अधिकृत माहितीसाठी महानगरपालिका कार्यालयाशी किंवा संकेतस्थळाशी संपर्क साधा. महानगरपालिकेच्या नावाने पसरवल्या जाणाऱ्या या खोट्या जाहिरातींची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे..Shahbaz Sharif Viral Post : 'कंडेम' लिहायच्या नादात लिहिलं 'कंडोम'! पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची मोठी घोडचूक; 'तो' स्क्रीनशॉट होतोय जगभर व्हायरल.नागरिकांनीही अफवांना बळी पडू नये. जर भविष्यात भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली, तर त्याची रितसर माहिती मुख्य प्रवाहात असलेल्या वर्तमानपत्रांमधून आणि अधिकृत माध्यमांतून दिली जाईल. नागरिकांनी आणि उमेदवारांनी अशा अफवा पसरवणारे मेसेज पुढे फॉरवर्ड करू नयेत. अशा प्रकारच्या चुकीच्या बातम्या पसरवून लोकांची दिशाभूल करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याबाबतही प्रशासन विचार करत आहे. असे कळविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.