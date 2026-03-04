पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Municipal Corporation Job Recruitment : सांगली महानगरपालिकेत 586 जागांसाठी मेगाभरती? महापालिकेने अखेर सत्य केलं उघड, 'त्या' व्हायरल मेसेजमध्ये काय?

Fake Job Recruitment Alert - SMC Warns Citizens Against Fraudulent Vacancy News : सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेत ५८६ पदांची मेगाभरती सुरू असल्याची सोशल मीडियावरील बातमी फेक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले असून नागरिकांनी अफवांपासून सावध राहावे.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेमध्ये ५८६ रिक्त जागांसाठी ‘मेगाभरती’ सुरू (Sangli Municipal Corporation Recruitment) आहे. याप्रकारची माहिती सोशल मीडिया आणि संकेतस्थळावर व्हायरल होत आहे. यावर ‘कोणतीही भरती प्रक्रिया सुरु नाही. तो मजकूर तथ्यहीन आणि दिशाभूल करणारा आहे.’ असे स्पष्टीकरण महानगरपालिका प्रशासनाने दिले आहे.

