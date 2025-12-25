Sangli Election : नेत्यांच्या बैठका, कानातल्या सूचना आणि अर्जांचा धडाका; सांगली-मिरज-कुपवाडमध्ये निवडणूक तापली

सांगली : अर्ज विक्रीच्या पहिल्या दोन दिवसांत सांगली, मिरज, कुपवाड शहरातील तब्बल ११०० हून अधिक इच्छुकांनी अर्ज खरेदी केली आहे. त्यासोबत लागणाऱ्या कागदपत्रांची जुळवाजुवळ सुरू आहे. आता प्रतीक्षा असेल, ती पक्षाकडून आदेशाची आणि योग्य मुहुर्ताची. शेवटच्या दोन दिवसांत ही धांदल उडेल, अशी चिन्हे आहेत..लढवण्यासाठी भाजप, काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी, दोन्ही शिवसेना, मनसे, जनसुराज्य, रिपाइं या पक्षांकडे चांगलीच गर्दी झाली आहे. कुणाला किती जागा मिळणार, युती होणार की नाही, आघाडीचं जमणार का, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे..Municipal Election : कुठेही जाऊ, पण उमेदवार राहू! बंडखोरीचीही जय्यत तयारी; अनेक प्रभागांत दहापेक्षा जास्त इच्छुक.हा तिढा जोवर सुटत नाही, तोवर जागा वाटप आणि उमेदवार निश्चिती होणार नाही. त्यासाठी प्रमुख नेत्यांच्या बैठकांचा धुरळा उडाला आहे. इच्छुकांच्या नजरा त्याकडे लागलेल्या आहेत. काही संकेत येतात का? नेता हळूच खांद्यावर हात टाकून कानात काही सूचना देतोय का, हे पाहिले जात आहे..आता अर्जविक्रीचा धडाका पाहता अर्ज दाखल करण्यासाठी तोबा गर्दी होणार हे स्पष्ट आहे. सध्या पक्ष ज्या गतीने निर्णय घेत आहेत, ते पाहता आणखी दोन ते तीन दिवस हा गोंधळ चालेल. सोमवारी आणि मंगळवारी उमेदवार निश्चिती केली जाईल..Sangli Miraj Kupwad Politics : जयंत पाटील–विश्वजीत कदम–विशाल पाटील एकत्र; महायुतीचा गेम! दोन माजी महापौरांना लावले गळाला.त्यानंतर ए-बी फॉर्म दिले जातील. त्यामुळे पक्षांकडून उमेदवारी दाखल करण्याची घाई दोन दिवसांमध्येच असणार आहे. त्याआधी सुरक्षा म्हणून किंवा मुहुर्तावर म्हणून अर्ज दाखल करण्यात येतील. शुक्रवारी त्यासाठी गर्दी होईल, असे सांगितले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.