पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : नेत्यांच्या बैठका, कानातल्या सूचना आणि अर्जांचा धडाका; सांगली-मिरज-कुपवाडमध्ये निवडणूक तापली

Nomination Form Rush Ahead of Municipal Elections : युती, आघाडी आणि जागावाटपाचा तिढा सुटेपर्यंत उमेदवार निश्चिती रखडणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अर्ज विक्रीच्या पहिल्या दोन दिवसांतच ११००हून अधिक इच्छुकांनी अर्ज घेतल्याने निवडणूक उत्साह शिगेला पोहोचला आहे.
Nomination Form Rush Ahead of Municipal Elections

Nomination Form Rush Ahead of Municipal Elections

sangli 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : अर्ज विक्रीच्या पहिल्या दोन दिवसांत सांगली, मिरज, कुपवाड शहरातील तब्बल ११०० हून अधिक इच्छुकांनी अर्ज खरेदी केली आहे. त्यासोबत लागणाऱ्या कागदपत्रांची जुळवाजुवळ सुरू आहे. आता प्रतीक्षा असेल, ती पक्षाकडून आदेशाची आणि योग्य मुहुर्ताची. शेवटच्या दोन दिवसांत ही धांदल उडेल, अशी चिन्हे आहेत.

Loading content, please wait...
Sangli
political
election
Paschim maharashtra
Muncipal corporation
Mahavikas Aghadi
Mahayuti
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com