Sangli Miraj Expansion : कुठे वाढणार महापालिकेचा विस्तार? तीनही शहरांचे केंद्र बदलले; 'या' भागातील जमिनींचे भाव गगनाला भिडणार?

Sangli Miraj Kupwad city expansion news : महापालिका क्षेत्राच्या विस्ताराची दिशा आता ठरली आहे. तीनही शहरांच्या मूळ गावठाण परिसरांवरून हा फोकस आता सांगली-मिरज रस्त्याच्या दुतर्फा तीन किलोमीटरचा परीघ समोर ठेवून असायला हवा. या भागाची रस्ते आणि महामार्गांची कनेक्टीव्हिटी जोडण्याची गरज बांधकाम क्षेत्रातून व्यक्त झाली. या चर्चेतून आलेले काही मुद्दे.महापालिका स्थापनेनंतरच्या जवळपास तीन दशकेंनंतर सांगली, मिरज आणि कुपवाड ही तीन शहरे एकजिनशी होण्याच्या दिशेने ठोस वाटचाल होत आहे. या तीन शहराच्या गावठाणातून व्यापार-उदीम-शासकीय कार्यालये, नव्या इमारती हे सारे विजयनगर केंद्रस्थानी ठेवून होत आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्र कोठे वाढणार, हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शहर नियोजनाला ठोस दिशा द्यायची तर त्याला प्रशासकीय निर्णयातून दिशा दिली पाहिजे..ड्रेनेजचे रडगाणेसांगली-मिरजच्या ड्रेनेज योजना गेली १२ वर्षे रेंगाळल्या आहेत. या योजना दिशाहीन झाल्या आहेत. कुपवाड योजनेचेही बारा वाजले आहेत. इथेही मुदतवाढीचा खेळ सुरू झाला आहे. या योजनांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन करून त्यांच्या उपयोगाबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याचे धैर्य दाखवण्याची गरज आहे. या तीनही योजना भ्रष्टाचाराच्या दुष्टचक्रात पुरत्या अडकल्या आहेत..India Census 2026: जनगणनेबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! अनुसूचित जाती-जमाती अन् विशिष्ट जातींची होणार नोंद; पाहा 40 प्रश्नांत काय?.शहरे तहानलेलीसांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीनही शहरांत आजघडीला ७० टक्के भागात पुरेशा पाण्याची टंचाई आहे. नदीत पुरेसे पाणी असूनही शहरे मात्र तहानलेली आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्वच्छ पाणीपुरवठा ही गेल्या दशकांची समस्या आहे. आरोग्यपूर्ण शहरे अशी प्रतिमा तयार करायची तर शुध्द आणि मुबलक हवा-पाण्याची आरोग्यपूर्ण शहरे असे ब्रॅन्डींग झाले तर शहरात येणारी गुंतवणूक वाढणार आहे. पुण्यानंतरचे डेस्टिनेशन म्हणून महापालिका क्षेत्राची ओळख रुजविण्यासाठी हे गरजेचे आहे..‘डीपी’ रस्ते करा!आधीचे आयुक्त सत्यम गांधी यांनी शहरातील डीपी रस्ते व रिंग रोड करण्यासाठी दरवर्षी ठोस आर्थिक तरतूद करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. त्यांनी पाच डीपी रस्ते विकसित करण्याची घोषणा केली. सुदैवाने १९७७ च्या विकास आराखड्यापासूनच शहरातील आणि शहराभोवतीचे डीपी रस्त्यांचे नियोजन तयार आहे. हे रस्ते झाले तर विस्ताराला आपोआपच दिशा मिळू शकते. यात खासगी विकसकांचा कसा सहभाग घेता येईल, याविषयी क्रेडाईसारख्या संस्थांसोबत संवादाची गरज आहे..Sangli Milk Collection Drop : FDA च्या धाडींमुळे सांगलीतील दुधाचा 'बनावट खेळ' बंद? तब्बल 78 हजार लिटरने दुधाची आवक घटली; पाहा आकडेवारी.सांगली राहण्यासाठी चांगली, हे राज्यस्तरावर रुजवण्याची मोठी संधी आपल्याला आहे. त्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम महापालिका प्रशासन व स्थानिक नेतृत्वाने ठरविले पाहिजे. क्रेडाईसारख्या अन्य व्यापार, उद्योगातील संस्थासोबत आयुक्त-आमदार-खासदारांनी संयुक्तपणे बैठका घ्याव्यात. त्यातून पुढील दहा वर्षांचे निधी खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरविण्याची वेळ आली आहे. सांगलीने ही संधी सोडता कामा नये.-दीपक सूर्यंवंशी, क्रेडाई, राज्य कार्यकारणी सदस्य.तीनही शहरांचे बकालपण हटविण्यासाठी आयुक्तांनी ठोस कृती करण्याची गरज आहे. रस्ते अतिक्रमणांनी व्यापले आहेत. ते मुक्त करण्यासाठी निधीची नव्हे इच्छाशक्तीची गरज आहे. शहरांचे सर्व प्रवेश रस्ते प्रशस्त केले पाहिजेत. डीपी रस्त्यांच्या विकासाबाबत ठोस निधीच्या तरतुदीची गरज आहे. प्रशासनाने आपल्या निर्णय प्रक्रियेतील मनमानी थांबवून इथल्या उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिकांसोबत चर्चा करून प्राधान्यक्रम ठरविले पाहिजेत.-के. के. शहा, ज्येष्ठ बांधकाम व्यावासायिक.नगररचना विभागाकडे तज्ज्ञ मणुष्यबळाचा अभाव आहे. या विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करतानाही दक्षता घेतली पाहिजे. बांधकाम परवान्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आली; मात्र, ती गतिमान झालेली नाही. ‘टीडीआर’ला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. याची कारणे शोधून उपाययोजना केल्या पाहिजेत. विकास आराखडा अमलात येण्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रमाचा अभाव आहे.-आनंदराव माळी, उपाध्यक्ष, क्रेडाई, सांगली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.