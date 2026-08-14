पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Miraj Expansion : कुठे वाढणार महापालिकेचा विस्तार? तीनही शहरांचे केंद्र बदलले; 'या' भागातील जमिनींचे भाव गगनाला भिडणार?

Sangli Miraj Kupwad municipal expansion plans : सांगली-मिरज-कुपवाड शहरविस्ताराचा केंद्रबिंदू आता सांगली-मिरज रस्त्यालगतचा परिसर ठरत आहे. मात्र, रखडलेल्या ड्रेनेज योजनांमुळे नियोजित नागरी विकासासमोर गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे.
Sangli Miraj Urban Expansion and Drainage Crisis

Sangli Miraj Urban Expansion and Drainage Crisis

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Sangli Miraj Kupwad city expansion news : महापालिका क्षेत्राच्या विस्ताराची दिशा आता ठरली आहे. तीनही शहरांच्या मूळ गावठाण परिसरांवरून हा फोकस आता सांगली-मिरज रस्त्याच्या दुतर्फा तीन किलोमीटरचा परीघ समोर ठेवून असायला हवा. या भागाची रस्ते आणि महामार्गांची कनेक्टीव्हिटी जोडण्याची गरज बांधकाम क्षेत्रातून व्यक्त झाली. या चर्चेतून आलेले काही मुद्दे

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