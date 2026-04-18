Sangli Politics : सांगली महापालिकेत भाजप-काँग्रेसचं धक्कातंत्र! पराभूत उमेदवारांना दिली संधी, निष्ठावंतांचा पत्ता केला कट, यादीत अनेक अनपेक्षित नावे

सांगली : महानगरपालिकेच्या आजच्या महासभेत बहुचर्चित स्वीकृत सदस्यांच्या निवडी (Sangli Municipal Corporation) झाल्या. यात भाजपने डॉ. पंकज म्हेत्रे, विश्वजित पाटील, केदार खाडिलकर, दरिबा बंडगर यांना, काँग्रेसने अमित शहा, सागर बिरनाळे यांना, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्नेहल सावंत, अशोक मासाळे यांना संधी दिली आहे. .भाजपच्या यादीत डॉ. म्हेत्रे यांची झालेली निवड धक्कादायक ठरली. मिरजेत प्रभाग पाचमधून जनसुराज्य पक्षाकडून भाजपविरोधात निवडणूक लढवताना ते पराभूत झाले. समित कदम यांनी 'वरून' ही जागा पटकावत भाजपचे निष्ठावान स्थानिक कार्यकर्ते पांडुरंग कोरे यांचा पत्ता कापला..अपेक्षेप्रमाणे आमदार सुधीर गाडगीळ यांचे यशवंतनगरातील निष्ठावंत कार्यकर्ते विश्वजित पाटील यांना, संघवर्तुळातून म्हणून खाडिलकर यांना संधी मिळाली. वृत्तपत्र विक्रेते असलेले हाडाचे कार्यकर्ते दरिबा बंडगर यांना न्याय देत आमदार गाडगीळ यांनी शब्द खरा केला आहे..या यादीत भाजपने काँग्रेसमधून आलेल्या नेत्या जयश्री पाटील आणि पृथ्वीराज पाटील यांना मात्र डावलले आहे. त्यांच्या समर्थकांना यावेळी तरी संधी मिळालेली नाही. पुढील वर्षाचा शब्द देत त्यांची बोळवण करण्यात आली आहे..तळागाळातील कार्यकर्त्यांना संधी दिली जाईल, असे दोन दिवसांपूर्वीच राज्याचे निरीक्षक सांगलीतील काँग्रेस भवनात सांगून गेले होते. मात्र आज 'स्वीकृत' निवडीत त्याचे पडसाद दिसले नाहीत. शहा आणि बिरनाळे यांना काँग्रेस नेते आमदार विश्वजित कदम आणि खासदार विशाल पाटील यांनी संधी दिली आहे..वसंतदादांचे सहकारी असलेले आमदार आप्पासाहेब बिरनाळे यांचे नातू असलेले सागर यांना मिळालेल्या संधीमुळे प्रदीर्घ काळानंतर बिरनाळे कुटुंब शहराच्या राजकारणात सक्रिय झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून झालेल्या दोन्ही निवडी धक्कादायक आहेत..दोन्ही राष्ट्रवादीने महापालिका निवडणूक सामंजस्याने लढवली होती. मात्र या निवडीत जयंत पाटील यांचा प्रभाव दिसला नाही. प्रभाग अठरामधून पराभूत झालेल्या स्नेहल सावंत यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी मिळाली. त्या एकमेव पॅनेलमधून पराभूत झाल्या होत्या. राष्ट्रवादीने अशोक मासाळे यांना दिलेली संधीही अनपेक्षित आहेत. या दोन्ही निवडींसाठी कोणी ताकद लावली, हे मात्र गुलदस्त्यात आहे..राष्ट्रवादीच्या यादीवर जामदारांचा आक्षेप'स्वीकृत'साठीच्या नावांचे बंद पाकीट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांनी महापौर आणि आयुक्तांना दिले. त्यावेळी राष्ट्रवादीचे सभागृहातील सदस्य करण जामदार यांनी आक्षेप घेत 'प्रदेश'ने नावे बदलण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगत ही यादी स्थगित करावी, अशी मागणी केली. त्यासाठी त्यांनी ईश्वरपूरच्या निर्णयाचाही दाखला दिला. मात्र नगरसचिव सहदेव कवडे यांनी त्यास नकार दिला, त्यानंतर महापौरांनी नावे जाहीर केली. पक्षाचे नेते सुनील तटकरे यांनी पाठवलेल्या यादीत मिरजेतील दिगंबर जाधव यांचे नाव होते. ते वगळल्याचा आरोप श्री. जामदार यांनी केला. या बदलास स्थानिक नेत्यांची संमती असल्याचे समजते.