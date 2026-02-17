Sangli Municipal Corporation Action : विश्रामबागेतील 69 खोकी चार जेसीबीच्या सहाय्याने जमीनदोस्त; अतिक्रमणाविरोधात महानगरपालिकेची मोठी कारवाई

सांगली : विश्रामबाग ते आलदर चौक दरम्यान दांडेकर दुकानासमोरील ६९ विनापरवाना खोकी महानगरपालिकेने (Sangli Municipal Corporation) हटवली आहेत. चार जेसीबीच्या सहाय्याने ही खोकी जमीनदोस्त करण्यात आली. महानगरपालिकेने २४ तासांपूर्वी खोकीधारकांना शेवटच्या नोटिसी देण्यात आल्या होत्या. अचानक झालेल्या कारवाईने या ठिकाणी दिवसभर गोंधळाचे वातावरण होते. आलदर चौकात काही काळ वाहतूक कोंडीदेखील झाली..विश्रामबाग ते आलदर चौक दरम्यान ६९ विनापरवाना खोकी होती. त्यानुसार चालू असलेल्या खोकीधारकांना नोटिसी आणि बंद असलेल्या खोक्यांवर शनिवारी (ता. १४) नोटिसी चिकटवण्यात आल्या. काल (ता. १६) सकाळी साडेअकरा वाजता महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, सामान्य प्रशासनच्या उपायुक्त अश्विनी पाटील यांच्या मार्गदर्शनात नगररचना विभागाचे सहायक संचालक हणमंत मारनूर यांच्या पथकाने कारवाई केली..अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या उपायुक्त स्मृती पाटील, अधीक्षक नागार्जुन मद्रासी, सचिन सागावकर, मुकेश मिरजकर यांच्या पथकातर्फे मोहीम राबवण्यात आली. महानगरपालिका कारवाई करणार असल्याची कुणकुण लागल्यानंतर यातील अनेक खोकीधारकांनी दुकानांमधील साहित्य सुरक्षितरीत्या हटवले. कारवाई सुरू असाताना अनेकांनी खोकी सुस्थितीत काढण्यासाठी वेळ मागितला. काहींनी या वेळात खोकी काढून घेण्यात आली. मात्र, आलदर चौकातील खोकीधारकांनी या मोहिमेला विरोध केला. आयुक्त सत्यम गांधी हे कारवाईच्या ठिकाणी आले असता, खोकीधारक अधिकच आक्रमक झाले..Leopard inside ZP School : बछड्यांना घेऊन बिबट्या आला शाळेच्या आवारात.., मुलं झाली भयभीत, 'त्या' रात्री नेमकं काय घडलं?.आक्रमक झालेल्या खोकीधारकांनी जेसीबीवर जाऊन काम बंद पाडले. काही खोकीधारक खोक्यांमध्ये तसेच खोक्यांच्या छतावर जाऊन उभे राहिले. यामुळे एकच गोंधळ उडाला. महानगरपालिकेने नोटीस बजावण्यापूर्वी २५ डिसेंबरला रेल्वे विभागाने देखील खोकीधारकांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. महानगरपालिकेने अतिक्रमण हटवताना रेल्वेचे मोडकळीस आलेले तिकीट घर देखील पाडले आहे..या ठिकाणी अवैध धंदे चालत असल्याच्या तक्रारी येथील नागरिकांनी आयुक्तांकडे केल्या होत्या. मात्र, रेल्वे विभागाला पूर्वसूचना न देता रेल्वेचे तिकीट घर पाडल्याने महानगरपालिकेला नोटीस बजावणार असल्याचे रेल्वे विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. कारवाई सुरू असताना मोठा जमाव जमला. त्यामुळे आलदर चौकात काही काळ वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. कारवाईनंतर आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी खोकीधारकांनी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत ठिय्या मांडला होता..जागा नेमकी कुणाची?महानगरपालिकेने या ठिकाणी असलेली सर्वच विनापरवाना खोकी हटवली आहेत. काही दिवसांपूर्वीच ही जागा रेल्वे विभागाची आहे, असे सांगत रेल्वे विभागाने सिमेंटचे खांब रोवले आहेत. ही जागा विकास आराखड्यात असल्याने महानगरपालिका, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ता येत असल्याने ही जागा आमच्याच विभागाची असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. याशिवाय वैयक्तिक हक्क सांगणारी नावेही समोर येत आहेत. हस्तांतरणाची कागदपत्रे समोर येईपर्यंत ही जागा कुणाची? हे कुणालाच सांगता येणार नाही..Jalgaon ZP Election : आरक्षणाचा पेच कायम; जिल्हा परिषद निवडणुका दिवाळीनंतरच? सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीने लांबणीवर, नव्याने निघणार आरक्षण.नगरसेवकांची पाठ!विश्रामबाग ते आलदर चौक दरम्यान, अतिक्रमण मोहीम सुरू असताना महानगरपालिकेचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी कुणीही नगरसेवक या ठिकाणी आले नाहीत. खोकीधारकांचा आक्रोश असताना लोकप्रतिनिधींनी पाठ फिरवल्याने त्यांच्याबद्दल नाराजी पहायला मिळाली. ‘आता निवडणूक झालीय. आमची बाजू कोण मांडणार?’ अशी शोकांतिका काही खोकीधारक मांडताना दिसले..तिकीट घर का तोडले’कधीकाळी सांगली-मिरज दरम्यान रेल्वे होती. त्याचा पुरावा म्हणजे दांडेकर बजार समोर रेल्वेचे तिकीट घर होते. दोन्ही शहरांना जोडणाऱ्या या रेल्वेची आठवण जपणारी ती शेवटची खूण होती. वारसास्थळ म्हणून ही इमारत जपणे आवश्यक होते. आयुक्तांनी यापुढे तरी अशा वारसा स्थळाकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले पाहिजे, अशी अपेक्षा इतिहास अभ्यासक मानसिंग कुमठेकर यांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केली..अशी आहे मनपाची नोटीस‘महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२, ५३ (१) व ५४ सह महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम ४७८ व कलम २६७ (१) अन्वये पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांच्या अधिकारानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. ज्या मिळकतीमध्ये अनधिकृत बांधकाम, संरचना केल्याचे पाहणीअंती निदर्शनास आले आहे. त्याची महानगरपालिकेकडून परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे नोटीस दिल्यापासून २४ तासांत सदरील मिळकत पूर्ववत करावी. अन्यथा महानगरपालिका कारवाई करेल, तसेच कारवाईचा खर्च वसूल करण्यात येईल. आदेशाची पूर्तता न केल्यास दिवाणी अथवा फौजदारी खटला दाखल करण्यात येईल.’ अशा आशयाचे पत्र १४ फेब्रुवारीला खोकीधारकांना देण्यात आले आहे..आयुक्तांवर धावले खोकीधारकअतिक्रमण मोहीम सुरू असताना आयुक्त सत्यम गांधी हे घटनास्थळी आले. खोकीधारक गाऱ्हाणे मांडत असताना त्यातीलच काहीजण आक्रमक होत आयुक्तांच्या अंगावर धावून गेले. यावेळी पोलिस कुमक मर्यादित होती. आयुक्तांनी पोलिसांची अधिकची कुमक मागवून घेतली. तसेच ‘जे लोक कारवाईच्या आडवे येतील, त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा’, अशा सूचना पोलिसांना दिल्या. यावेळी खोकीधारकांनी ‘बोंब मारो’ आंदोलन केले. घोषणाबाजी करताना शहरातील इतर अतिक्रमण हटवा. बीओटीवरील जागेसंदर्भात ठोस निर्णय घ्या. अशी भूमिका घेत कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला..विश्रामबाग ते आलदर चौकादरम्यान विनापरवाना खोकी होती. त्यांना कायदेशीर नोटीस देण्यात आली होती. आज करण्यात आलेली कारवाई ही कायदेशीर आहे. यापुढेही प्रमुख रस्त्यावरील अतिक्रमणे कोणत्याही दबावाशिवाय हटवली जातील. नागरिकांनी अतिक्रमण करू नये, अन्यथा जप्ती व फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल.- सत्यम गांधी, आयुक्त, महानगरपालिका.नशाखोरीचे अड्डे अन् ‘सकाळ’चा पाठपुरावाविश्रामबाग येथील रेल्वेच्या जागेत बेकायदेशीरपणे गेली अनेक वर्षे बिनदिक्कत सुरू असणाऱ्या खोक्यांतून अफू, चरस, गांजा, कोकेन, गोळ्या यासह नशेच्या साहित्याची उलाढाल मोठ्या प्रमाणात सुरू होती. यावर ‘सकाळ’ने ‘अंधारयुग’ मालिकेतून प्रकाशझोत टाकला होता. पानटपऱ्या, टी स्टॉल व अन्य व्यावसायिक खोक्यातून सुरू असणारा हा तस्करीचा मामला गेल्या अनेक वर्षांपासून तेजीत होता. खोक्यातून फोफावलेली नशेखोरी व त्यातून वाढलेली गुन्हेगारी गंभीर वळणावर येऊन ठेपली होती. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वारंवार आदेश देऊनही हा प्रकार रोखला जात नव्हता. अखेर आज अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेच्या निमित्ताने बेकायदेशीर खोक्यातून सुरू असलेला ‘नशाबाजार’ उद्ध्वस्त करण्यात आला. अनेकांनी ‘सकाळ’च्या नशाखोरी विषयाच्या पाठपुराव्याबद्दल अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 