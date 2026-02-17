पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Municipal Corporation Action : विश्रामबागेतील 69 खोकी चार जेसीबीच्या सहाय्याने जमीनदोस्त; अतिक्रमणाविरोधात महानगरपालिकेची मोठी कारवाई

Sangli Municipal Corporation Action : सांगली महानगरपालिकेने विश्रामबाग ते आलदर चौक दरम्यान ६९ विनापरवाना खोकी हटवली. चार जेसीबींच्या सहाय्याने ही कारवाई करण्यात आली.
सकाळ डिजिटल टीम
सांगली : विश्रामबाग ते आलदर चौक दरम्यान दांडेकर दुकानासमोरील ६९ विनापरवाना खोकी महानगरपालिकेने (Sangli Municipal Corporation) हटवली आहेत. चार जेसीबीच्या सहाय्याने ही खोकी जमीनदोस्त करण्यात आली. महानगरपालिकेने २४ तासांपूर्वी खोकीधारकांना शेवटच्या नोटिसी देण्यात आल्या होत्या. अचानक झालेल्या कारवाईने या ठिकाणी दिवसभर गोंधळाचे वातावरण होते. आलदर चौकात काही काळ वाहतूक कोंडीदेखील झाली.

