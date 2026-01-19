पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Muncipal : मॅच टाय नको! सांगली महापालिकेसाठी महायुतीचा फॉर्म्युला; सेना-राष्ट्रवादीस खुले आमंत्रण

Mahayuti Power : ४० चा आकडा महत्त्वाचा; टाय व टॉसची राजकीय जोखीम टाळण्यासाठी महायुतीचा आग्रह,एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेशी थेट चर्चा; सकारात्मक प्रतिसादामुळे बहुमताचा मार्ग मोकळा
Guardian Minister Chandrakant Patil addressing media on Mahayuti power formation in Sangli.

सांगली : सांगली महानगरपालिकेत अनपेक्षित स्थिती निर्माण झाली आहे. सत्तास्थापनेसाठी एकनाथ शिंदे यांच्याशी थेट बोलणे सुरू आहे. त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यांचे दोन सदस्य मिळाल्यानंतर आमचे ४१चे बहुमत होईल.

