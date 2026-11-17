सांगली : ‘‘तुम्ही अधिकाऱ्यांना ताळ्यावर आणा, नाहीतर आम्ही आमच्या पद्धतीने अधिकाऱ्यांना हाताळू. त्यावेळी तुम्ही मध्ये पडू नका.’’ असा इशारा महापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी आयुक्त संजिता महापात्र यांना (Sangli Municipal Corporation general body meeting) दिला. प्रत्येक विषयात प्रशासन आडकाठी आणत आहे, अशी तक्रार नगरसेवकांनी केल्यामुळे महासभेत महापौर आक्रमक झाले होते. महापालिकेची तहकूब महासभा आज झाली. ‘एमआरडीपी’, अजेंड्यावरील विषय सुरू असतानाच खुद्द महापौरांनीच प्रशासन आणि नगरसेवक यांच्यातील वादाला वाचा फोडली..महापौर म्हणाले, ‘‘सभागृहातील सर्व सदस्यांच्या वतीने मी बोलत आहे. अशी बाब निदर्शनास आली आहे की, अधिकारी आम्हाला झुलवत ठेवत आहेत. नगररचना विभागात कामे रखडल्याने नगरसेवकांचा रोष आहे, याविषयी आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीला २५ ते ३० अधिकारी, कर्मचारी दांडी मारतात. नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धीरज प्रभू यांच्याकडे ४५० हून अधिक फायली सहीसाठी प्रलंबित आहेत. पाणीपुरवठा विभागाचे श्री. कुलकर्णी कार्यालयात ठेकेदारांना घेऊन बसलेले असतात. मात्र, फील्डवर बोलावले तरी येत नाहीत. नागरिक आणि नगरसेवक मला जाब विचारत आहेत.’’.स्थायी समितीचे सभापती अतुल माने म्हणाले, ‘‘नगरसेवकांची प्रत्येक कामात अडवणूक होत आहे. याविषयी अधिकाऱ्यांना विचारल्यास आयुक्तांनी सांगितले. अशी उत्तरे मिळत आहेत.’’ यावर महापौरांनी प्रशासनाला ताळ्यावर आणण्याचा सल्ला आयुक्तांना दिला. तुमचे नाही ऐकले तर आम्ही आमच्या पद्धतीने त्या अधिकाऱ्यांना हाताळू. त्यावेळी प्रशासन प्रमुख म्हणून तुम्ही मध्ये पडू नका. याठिकाणी केवळ चांगली कामे करणारे अधिकारी ठेवा, बाकीच्यांना इथून हाकला. यापुढे अधिकाऱ्यांचा मुजोरपणा आम्ही खपवून घेणार नाही.’’ असा इशाराही महापौरांनी दिला..Nitesh Rane on Chipi Airport : मुंबईहून सिंधुदुर्ग गाठणे झाले आता आणखी सोपे! दोन वर्षांनंतर चिपी विमानतळावरून विमानसेवा सुरू; पर्यटनाला मिळणार चालना, नीतेश राणेंची ग्वाही.प्रभूंना कारणे दाखवा नोटीस : आयुक्त‘‘नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धीरज प्रभू यांनी मला न कळवता रजा घेतली आहे. त्यांच्याविषयीच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यास त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येईल.’’ असे आयुक्त संजिता महापात्र म्हणाल्या. यावर नोटीस न देताच त्यांना कार्यमुक्त करा, अशी मागणी महापौरांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.