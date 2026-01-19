Ajit Pawar : 'अजितदादा सत्तास्थापनेबाबत जो निर्णय घेतील, तो आम्हाला मान्य असेल'; राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत महत्त्वाची चर्चा

सांगली : ‘महापालिकेत सत्तास्थापनेबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार पक्षाध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना असून ते घेतील तो निर्णय अंतिम असेल,’ अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत घेण्यात आली. पक्षाचे नेते आणि नूतन १६ नगरसेवक या वेळी उपस्थित होते..शहर-जिल्हाध्यक्ष प्रा. पद्माकर जगदाळे यांनी आयोजित केलेल्या या बैठकीस माजी खासदार संजय पाटील, आमदार इद्रिस नायकवडी, माजी महापौर किशोर जामदार यांच्यासह नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत विजयी झालेले माजी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, विष्णू माने, अभिजित भोसले यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी, नवनिर्वाचित नगरसेवक उपस्थित होते. यावेळी सर्व नगरसेवकांचा सत्कार करण्यात आला..यावेळी माजी खासदार संजय पाटील, आमदार इद्रिस नायकवडी, पद्माकर जगदाळे यांनी मार्गदर्शन केले. सर्व नगरसेवकांनी नागरिकांच्या प्रश्नांवर महापालिकेत आवाज उठवावा, अभ्यासपूर्ण कामगिरी करावी. नागरिकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. पक्षाचे संघटन मजबूत करण्यावर भर द्यावा, असे मार्गदर्शन करण्यात आले..Nashik Politics : महापालिका निवडणुकीत झालं 'पानिपत'; झेडपी निवडणुकीसाठी आता 'राष्ट्रवादी'चे दोन्ही गट येणार एकत्र?.यावेळी महापालिकेत भाजपला सर्वाधिक ३९ जागा मिळाल्या असल्या तरी बहुमतासाठी एका जागेची त्यांना गरज आहे. त्यासाठी सत्तास्थापनेबाबत काय निर्णय घ्यायचा, याचे अधिकार पक्षाचे अध्यक्ष अर्थमंत्री अजित पवार यांना असून ते घेतील, तो निर्णय सर्वांना मान्य असेल, असे ठरले. महापालिकेत महायुतीमधील घटक पक्षांना अनुक्रमे भाजपला ३९, राष्ट्रवादी काँग्रेसला १६ तर शिवसेनेला २ जागा मिळाल्या आहेत..सत्तास्थापनेसाठी भाजपला एका जागेची आवश्यकता आहे. त्याचवेळी महापालिकेत महायुती म्हणून काम करू, असे सूतोवाच भाजपच्या स्थानिक नेत्यांकडून केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार कोणता निर्णय घेतात, याकडे लक्ष आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.