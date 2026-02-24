सांगली : ‘घरपट्टी आणि पाणीपट्टी ही महानगरपालिकेची उत्पन्नाची साधने आहेत. तेव्हा सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी ही बिले भरावीत, आपल्या किंवा कुटुंबीयांच्या नावे असलेल्या भरणा केलेल्या पावत्या सादर कराव्यात; अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल,’ असा सज्जड दम आयुक्त सत्यम गांधी यांनी बजावला..आयुक्त गांधी यांनी आज सर्व विभागप्रमुखांसाठी कार्यालयीन आदेश काढला आहे. यात म्हटले की, महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील घरपट्टी आणि पाणीपट्टी ही महानगरपालिकेच्या दैनंदिन कार्यासाठी, तसेच विविध नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उत्पन्नाची प्रमुख साधने आहेत. .Pune News : ‘स्वीकृत’व्हायचंय, मग मोजा लाखो रुपये; एजंटांचा सुळसुळाट.या कराच्या माध्यमातून रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य सेवा तसेच नागरी सुविधांचा खर्च भागवण्यात येतो. त्यामुळे या करांचा वेळेत, नियमित व पूर्ण भरणा होणे, हे आर्थिक शिस्त व प्रशासकीय कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे..महानगरपालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी हे प्रशासनाचे प्रतिनिधी असून, कर आकारणी व वसुली प्रक्रियेत त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. नागरिकांकडून कर भरण्याबाबत अपेक्षा ठेवताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडूनही नियमांचे काटेकोर पालन होणे अपेक्षित आहे. .Pune News : पुणे महापालिकेत नेमकं काय घडतंय? मिळकतकरासाठी नागरिकांना वारंवार हेलपाटे; फाइल्स गायब, चुकीची माहिती, जबाबदार कोण?.स्वत:च्या किंवा कुटुंबीयांच्या नावे असलेल्या घरपट्टी व पाणीपट्टीचा भरणा विहित कालमर्यादेत व नियमानुसार करणे, हे प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेस पूरक ठरेल. त्यामुळे वसुलीबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल, असे आदेशात म्हटले आहे.....असे आहेत आदेश महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या किंवा कुटुंबीयांच्या नावे असलेली मिळकत कराची घरपट्टी, पाणीपट्टी बिलाचा भरणा वेळेत व नियमानुसार करणे बंधनकारक आहे. भरणा केल्याची पावती किंवा प्रमाणपत्र संबंधित विभागप्रमुखांकडे निश्चित कालावधीत सादर करणे आवश्यक आहे.. विभागप्रमुखांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून स्वयंप्रमाणपत्र व भरणा पावती २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत प्राप्त करून नोंद ठेवावी. स्वयंप्रमाणपत्र, कर भरणा पावती सादर केल्यानंतरच वेतन प्रक्रिया पुढे करण्यात यावी, असे विभागप्रमुखांना निर्देश देण्यात आले आहेत. विहित मुदतीत सादर न केल्यास शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल. काटेकोर अंमलबजावणीची जबाबदारी विभागप्रमुखांची राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.