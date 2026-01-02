पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : “भाजपचीच सत्ता येणार, आता कामाला लागा!” सांगलीत नेत्यांचा आत्मविश्वास, ५५ नगरसेवकांचे लक्ष्य जाहीर

BJP Leaders Confident : “प्रत्येक प्रभागात चारही उमेदवार एकत्र दिसले पाहिजेत,” प्रचारातील समन्वयावर नेत्यांचा भर, दहा वर्षांचे काम आणि आराखडा घेऊन मतदारांसमोर जाण्याचा भाजपचा निर्धार
BJP leaders and candidates during the campaign strategy meeting in Sangli ahead of municipal elections.

सांगली : ‘‘महापालिकेत भाजपचीच सत्ता येणार असून कार्यकर्त्यांनी कामाला लागावे,’’ असे आवाहन आज पक्षाच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत केले. सर्व प्रमुख नेत्यांची प्रचार मोहीमपूर्व बैठक खरे मंगल कार्यालयात झाली.

