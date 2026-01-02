Sangli Election : “भाजपचीच सत्ता येणार, आता कामाला लागा!” सांगलीत नेत्यांचा आत्मविश्वास, ५५ नगरसेवकांचे लक्ष्य जाहीर

सांगली : ‘‘महापालिकेत भाजपचीच सत्ता येणार असून कार्यकर्त्यांनी कामाला लागावे,’’ असे आवाहन आज पक्षाच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत केले. सर्व प्रमुख नेत्यांची प्रचार मोहीमपूर्व बैठक खरे मंगल कार्यालयात झाली..तीत भाजप, तसेच रिपब्लिकन पक्षाचे सर्व उमेदवार आणि प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते. किमान ५५ नगरसेवक निवडून आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही जाहीर करण्यात आले. आमदार सुरेश खाडे म्हणाले, ‘‘प्रत्येक प्रभागातील पक्षाकडे उमेदवारी मागितलेल्या; परंतु ती न मिळालेल्या सर्व इच्छुक कार्यकर्त्यांना बरोबर घ्या. एकदिलाने निवडणूक लढवायची आहे.’’.Sangli Municipal : ‘माझा प्रभाग, माझा अधिकार’च्या घोषणांनी भाजपमध्ये खळबळ; सांगलीत उमेदवारीवरून संघर्ष टोकाला.आमदार सुधीर गाडगीळ म्हणाले, ‘‘प्रत्येक प्रभागात चारही उमेदवारांनी समन्वयाने आणि एकत्रित प्रचार केला पाहिजे. चारही उमेदवार पदयात्रा, प्रचारफेऱ्या यामध्ये एकत्र दिसले पाहिजेत. गेल्या दहा वर्षांत आपण केलेले कामही लोकांसमोर मांडा.’’.पृथ्वीराज पाटील म्हणाले, ‘‘सुरुवातीला निवडणूक एकतर्फी वाटत होती. मात्र महायुती झालेली नाही. त्यामुळे निवडणूक सोपी नाही असे समजूनच मैदानात उतरायचे आहे.’’ जयश्री पाटील म्हणाल्या, ‘‘पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि सुधीर गाडगीळ यांनी आम्ही सुचवलेल्या बहुसंख्य उमेदवारांना न्याय दिला.’’.Sangli Election : सांगलीवाडीत उमेदवारीचा पेच; महाविकास आघाडीत ताण, ऐनवेळी बदलांची शक्यता.निवडणूक प्रभारी देशपांडे म्हणाले, ‘‘१० वर्षांचे नियोजन आणि आराखडा घेऊन मतदारांसमोर जायचे आहे.’’ निवडणूकप्रमुख शेखर इनामदार यांनी पंधरा दिवसातील प्रचाराच्या नियोजनाबद्दल मार्गदर्शन केले..वरिष्ठ पातळीवरून पथक मदत, प्रचाराच्या देखरेखीसाठी आल्याचेही सांगितले. माजी आमदार दिनकर पाटील, नितीन शिंदे, रावसाहेब पाटील, दीपक शिंदे, नीता केळकर उपस्थित होते. विशाल पवार, पांडुरंग कोरे, केदार खाडीलकर, शांतिनाथ कर्वे यांनी सूत्रसंचालन केले. तणाव निवळला..आमदार गाडगीळ आणि शेखर इनामदार यांचा सातत्याने संवाद सुरू होता. मधूनच हास्यविनोदही सुरू होते. आमदार खाडे आणि मकरंद देशपांडे यांचीही सतत चर्चा सुरू होती. उमेदवारी निश्चित करण्यासाठी नेत्यांमध्येच जोरदार रस्सीखेच झाल्याची चर्चा होती. त्या पार्श्वभूमीवर नेत्यांचा हा संवाद चर्चेचा ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.