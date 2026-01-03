Sangli Election : भाजप स्वबळावर, आघाड्यांची तुटफूट; सांगली महापालिकेच्या रणांगणात बहुरंगी लढतीचा थरार

सांगली : महापालिका निवडणुकीसाठी आज अर्ज माघारीनंतरचे अंतिम चित्र स्पष्ट झाले आहे. भाजप सर्व प्रभागांत लढणार असून त्यांच्यासमोर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (शिंदे), शिवसेना (ठाकरे), मनसे यांचे आव्हान आहे. .याशिवाय ‘जनसुराज्य’चेही चार उमेदवार रिंगणात आहेत. अपवाद वगळता सर्व प्रभागात बहुरंगी लढतीचे चित्र आहे. अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या बहुतेकांनी अर्ज माघार घेतले आहेत. महापालिका निवडणुकीसाठी २० प्रभागांतील ७८ जागांसाठी ३८१ जण रिंगणात उरले आहेत..Sangli Municipal : ‘माझा प्रभाग, माझा अधिकार’च्या घोषणांनी भाजपमध्ये खळबळ; सांगलीत उमेदवारीवरून संघर्ष टोकाला.अपक्ष उमेदवारी दाखल केलेल्या भाजपमधील बहुतांश नाराज कार्यकर्त्यांनी आज माघार घेतली, तर इतर पक्षातून अर्ज दाखल केलेल्या कार्यकर्त्यांनी मात्र लढण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली आहे. जागा वाटपाची चर्चा पुढे जाईल, तसे महायुती आणि महाविकास आघाडी असे चित्र बदलत गेले. .महायुतीतले प्रमुख घटक पक्ष भाजपपासून दुरावले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह भाजपचे नेते महायुती म्हणून महापालिका निवडणूक लढवणार असल्याचे सांगत होते. प्रत्यक्ष जागा वाटपात मात्र मात्र महायुतीतील घटक पक्षांना जमेत न धरताच भाजपचे तिकीटवाटप झाले. .Malegaon Municipal Election : मालेगावात राजकीय रणकंदन! ८४ जागांसाठी ८३३ उमेदवार मैदानात; युती आणि आघाड्यांचा पुरता फज्जा.राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे गट भाजपपासून दूर गेला. राष्ट्रवादीने जागा वाटपाबाबत फारशी चर्चा न करता स्वतंत्र रस्ता धरला. शिवसेना मात्र भाजपच्या चर्चेच्या घोळात अडकली. त्यानंतर त्यांनीही युतीला दूर लोटले. त्यांची १६ जागांची मागणी होती. अकरा जागा तरी मिळाव्यात अशी अपेक्षा होती. भाजपने त्यालाही तयारी दर्शवली नाही. त्यामुळे शिवसेनेने चाळीसहून अधिक प्रभागांत उमेदवार उभे केले..महाआघाडीतील काँग्रेस राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची चर्चाही लांबली. अजित पवार गटासोबतची आघाडीची चाचपणी झाली. मात्र अलिखित समझोता करीत स्वतंत्र उमेदवार जाहीर केले. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनीही एकत्र येत उमेदवार दिले. .त्यामुळे पाच आघाड्या रिंगणात आहेत. याशिवाय वंचित बहुजन आघाडीही त्यांच्यासोबत रिंगणात आहे. मात्र त्यांना तिकीट मिळणार नाही. ते पुरस्कृत उमेदवार असतील. काही प्रभागात बहुजन समाज पक्षानेही उमेदवारी दाखल केली. तेव्हा, एकूणच महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात बहुरंगी असेल..सांगलीवाडीत रंगले माघार नाट्य; वाडीतील कारभारी आले धावूनसांगली : सांगलीवाडी महानगरपालिकेत आली, तरी गावकी-भावकीचा प्रभाव आणि गावकऱ्यांचा निर्णय प्रक्रियेतील पुढाकार किती महत्त्वाचा असतो, याची प्रचिती आज महाआघाडीच्या उमेदवारी निश्चितीवेळी आली. .प्रभाग तेरामधील आघाडीत लढणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने आपापल्या उमेदवारांना ‘ए-बी’ फॉर्म दिले होते, यातील कोणत्या पक्षाच्या उमेदवाराने अर्ज माघार घ्यायचे, हे मात्र गावातील या पक्षाच्या स्थानिक नेतेमंडळींच्या पुढाकाराने ठरले. विशेष बाब म्हणजे संबंधित पक्षातील जिल्हा व राज्य नेत्यांच्या हस्तक्षेपांपेक्षा स्थानिकांचा निर्णय भारी ठरला. \r\n\r.अर्ज माघारीसाठी आज दुपारी तीनपर्यंत नाट्य सुरू होते. सांगलीवाडी प्रभाग १३ मधील आघाडीचे प्रमुख उमेदवार आणि गावातील नेतेमंडळी तरुण भारत स्टेडियममधील निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात पोहोचले होते. .वाडीत आघाडीकडून भाजपशी दोन हात करणारे सर्वच उमेदवार अर्ज माघार केंद्रात होते. माघारीची मुदत संपली तरी, केंद्रात ठाण मांडून होते. आघाडीतील दोन्ही गटांच्या प्रमुखांची बोलणी याच ठिकाणी झाली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या दोन उमेदवारांनी माघार घेतली. .आघाडीकडून कुणी लढायचे, हे गावातील प्रमुख नेत्यांनी आधीच ठरवले होते. लढत काट्याची करायची, असेच ठरले होते. जिल्ह्यातील शीर्ष नेतृत्वाने सांगितले, तरी अर्ज ठेवायचाच, असा इरादा वाडीतील काँग्रेस जनांचा होता. वरिष्ठांनी सांगूनही काँग्रेसचे अर्ज कायम राहिले. नेत्यांच्या सोयीनुसार तडजोडी करता येणार नाहीत, असे गावकारभाऱ्यांनी ठामपणे सांगितले..‘जनसुराज्य’ही चार ठिकाणी स्वतंत्रपणे महायुतीमधील जनसुराज्य युवाशक्तीचेही चार उमेदवार स्वतंत्रपणे निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. नेते समित कदम प्रारंभापासून भाजपसोबतच्या आघाडीबाबत सांगत होते. मात्र अंतिम तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे त्यांचे प्रभाग पाचमध्ये दोन, तसेच प्रभाग सात व प्रभाग २० मधून प्रत्येकी एक असे एकूण चार उमेदवार रिंगणात असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.