पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : भाजप स्वबळावर, आघाड्यांची तुटफूट; सांगली महापालिकेच्या रणांगणात बहुरंगी लढतीचा थरार

BJP vs Alliance Multi-Corner Fight : सांगलीवाडी प्रभागात गावकी-भावकीच्या जोरावर झालेली उमेदवारी माघार ही स्थानिक नेतृत्वाचे महत्त्व अधोरेखित करणारी ठरली.अर्ज माघारीनंतर स्पष्ट झालेल्या चित्रात भाजप स्वबळावर लढताना दिसत आहे.
Political parties gear up as Sangli municipal elections enter a decisive multi-corner phase.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : महापालिका निवडणुकीसाठी आज अर्ज माघारीनंतरचे अंतिम चित्र स्पष्ट झाले आहे. भाजप सर्व प्रभागांत लढणार असून त्यांच्यासमोर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (शिंदे), शिवसेना (ठाकरे), मनसे यांचे आव्हान आहे.

