Congress–NCP Unity : नेते गेले तरी लढाई जिंकली! विश्वजित कदम–विशाल पाटील यांच्या एकीने सांगलीत भाजप रोखला

BJP Halted : मतविभागणी टाळण्याची रणनिती ठरली निर्णायक; काँग्रेस–राष्ट्रवादी एकीने भाजपचा वेग थांबवला
Congress and NCP leaders celebrate unity-driven gains after Sangli municipal election results.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : महापालिका निवडणूक जाहीर होईपर्यंत काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला चांगले उमेदवार हाती लागतील का, अशी चर्चा होती. या दोन्ही पक्षांनी नगरपालिका निवडणुकीत समन्वयाने काम करत एकीचा नव्या पॅटर्नची ‘लिटमस टेस्ट’ घेतली. ती यशस्वी झाल्यानंतर तोच प्रयोग महापालिकेत केला.

