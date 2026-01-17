Congress–NCP Unity : नेते गेले तरी लढाई जिंकली! विश्वजित कदम–विशाल पाटील यांच्या एकीने सांगलीत भाजप रोखला

सांगली : महापालिका निवडणूक जाहीर होईपर्यंत काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला चांगले उमेदवार हाती लागतील का, अशी चर्चा होती. या दोन्ही पक्षांनी नगरपालिका निवडणुकीत समन्वयाने काम करत एकीचा नव्या पॅटर्नची ‘लिटमस टेस्ट’ घेतली. ती यशस्वी झाल्यानंतर तोच प्रयोग महापालिकेत केला..आमदार जयंत पाटील, आमदार विश्वजित कदम आणि खासदार विशाल पाटील यांच्या एकजुटीने भाजपविरोधात लढायचे बळ उभे केले. आघाडीला २१ जागा मिळाल्या, शिवाय अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत तडजोड, त्यामुळे मतविभागणी टाळण्यात आलेले यश यामुळे भाजपचा चौफेर उधळलेला वारू सत्तेच्या उंबरठ्यावर रोखता आला..Sangli Politics : सांगलीचा निकाल आला, मंत्री चंद्रकांत पाटलांची राजकीय खेळी यशस्वी; जयंत पाटील, विश्वजीत कदम, विशाल पाटलांना तगडा झटका.लोकसभेला अपक्ष विशाल पाटील यांना मिळालेली दणदणीत आघाडी आणि विधानसभेला भाजप विरोधी मतांची काठावरील बेरीज हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे बळ वाढवणारे गणित होते. फक्त विभागणी टाळण्याचे आव्हान होते. ते आधी जयंतरावांशी जुळवून घेत जमवले होते, त्यात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने हात पुढे केला आणि सर्वच नेत्यांनी दोन पावले मागे घेतली, ‘वाट लावली सांगलीची, गाठ आहे महाआघाडीशी’ हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून आघाडीने प्रचाराचे रान तापवले..गेल्या काळातील भाजपची सत्ता, तीन वर्षांतील प्रशासकराज काळातील समस्यांचा पाढा आणि वर्तमानपत्रात पूर्वी छापून आलेल्या बातम्या वाचनाचा ‘कार्यक्रम’ जयंत पाटील यांनी राबवला. विश्वजित कदम यांनी कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी बळ उभे केले. विशाल पाटील यांनी भावनिक साद घालत प्रचारातून मुद्दा भरकटणार नाही, याची दक्षता घेतली. त्यामुळे जयश्री पाटील, पृथ्वीराज पाटील यांच्यासारखे प्रमुख नेते वजा झालेले असताना त्यांना निवडणूक उभी करता आली. .Sangli Politics : ये मेरा शहर…’ पालिका निकालांनी सांगलीत उभे केले नवे धुरंधर, जुन्या समीकरणांना धक्का.काँग्रेस आघाडीला प्रभाग ११ मध्ये चार, १३ मध्ये तीन, १५ मध्ये चार अशा तीन ठिकाणी निर्भेळ यश मिळाले. या प्रभागात काँग्रेस मतांचा टक्का अजून मजबूत असल्याचे स्पष्ट झाले. सांगलीत प्रभाग १६ मध्ये आमदार विश्वजित कदम यांनी तळ ठोकला, विशाल यांनी मांडणीला साथ दिली, राष्ट्रवादीचे बळ मिळाले आणि ४ पैकी ३ जागांवर दणदणीत विजय मिळला. सांगलीत प्रभाग १०, मिरजेत प्रभाग ५ आणि ६ मध्ये काँग्रेसला एक, तर राष्ट्रवादीला प्रभाग १९ आणि प्रभाग १३ मध्ये एक जागेवर यश मिळाले..राष्ट्रवादीला मर्यादित यशराष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाने २० जागांवर लढत दिली. त्यांना तीन जागांवर यश मिळाले. यशाचा टक्का कमी असला तरी आघाडीच्या रचनेतील, प्रचारातील जयंत पाटील यांचा सहभाग विरोधकांची खरी ताकद ठरला. जयंतरावांच्या भाषणांनी वातावरण तापवलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.