Sangli Election : लोकसभेच्या विजयाची जादू कायम; सांगली महापालिका निवडणुकीत ‘लिफाफा’ चिन्हाला प्रचंड मागणी

सांगली : गत लोकसभा निवडणुकीत लिफाफा चिन्ह घेऊन विशाल पाटील यांनी अपक्ष विजय मिळवला. एखाद्या चिन्हाचे गारुड किती असते, याची झलक आता सांगली महानगरपालिका निवडणुकीत दिसत आहे. .उमेदवारी अर्ज पक्षाचा असो वा अपक्षाचा, यात इच्छुक उमेदवारांची सर्वाधिक पसंती 'लिफाफा' या चिन्हालाच मिळत आहे. 'त्या' निवडणुकीचा प्रभाव आजही ओसरलेला नाही, हेच यावरुन लक्षात येते..Sangli Rabi Season : सांगलीत रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास उंचावला; मका पिकामुळे पेरणी शंभर टक्क्यांवर.महानगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रीय (५) राज्य (५), इतर राज्यातील पक्षांसाठी (९) चिन्हे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. १९४ चिन्हे मुक्त आहेत. इच्छुक उमेदवाराने प्रभागात काम केले असले तरी पक्षाकडून उमेदवारी मागण्याचा एक उद्देश असाही असतो की, चिन्ह घरोघरी पोहोचलेले असते..चिन्ह हादेखील विजयात मोठा फॅक्टर असतो. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी चिन्हावरून 'टॅगलाइन' बनवली जाते. यावरून निवडणूक देखील फिरवली जाऊ शकते. महानगरपालिका निवडणुकीत उमेदवारांना शेवटच्या क्षणापर्यंत पक्षाची उमेदवारी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. .Ichalkaranji Municipal Corporation : इचलकरंजीत प्रतिस्पर्धी ठरले! दोन दिवसांत 383 उमेदवारांपैकी तब्बल 153 उमेदवारांनी घेतली माघार.त्यांनी पहिले चिन्ह पक्षाचे दिले आहे. दुसऱ्या स्थानावर बहुतांश इच्छुकांनी लिफाफा हेच चिन्ह दिले आहे. शंभरात ८० ते ९० टक्के इच्छुकांनी लिफाफा चिन्हाला पसंती दर्शवली आहे. हेच चिन्ह घेऊन विशाल पाटील हे खासदार म्हणून निवडून आले आहेत..सांगलीतून २००४ ची विधानसभा निवडणूक दिवंगत मदन पाटील यांनी 'कपबशी' चिन्हावर अपक्ष लढवली होती. त्यांच्या नंतर २०२४ ची निवडणूक त्यांची पत्नी जयश्री पाटील यांनी 'हिरा' चिन्हावर लढवली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी हे अनेकदा शिट्टी या चिन्हावरून निवडणूक लढवली आहे. .२००६ ला लोकसभा पोटनिवडणुकीत अजितराव घोरपडे यांनी 'टेबल' चिन्हावर निवडणूक लढल्यापासून त्याचीही 'क्रेझ' होती. २००८ ला झालेल्या महापालिका निवडणुकीत पहिल्यांदा सत्तापालट झाला, त्यावेळी महाआघाडीचे चिन्ह होते 'विमान.' त्यामुळे या बहुचर्चित चिन्हांना नेहमीच अधिक पसंती आहे..मुक्त चिन्हांची यादी मोठी असली, तरी घरगुती वापराच्या वस्तू किंवा रोज समोर दिसणारी वाहने, जेणेकरून मतदारांना चिन्ह पटवून देण्यासाठी अधिकची शक्ती खर्च करायला लागणार नाही, असे चिन्ह मिळवण्याचा उमेदवारांचा प्रयत्न असतो. .यात कपाट, रिक्षा, सिलिंडर, बॅट, बस, फॅन, नारळ, अंगठी, रोड रोलर, शिलाई मशीन, पाना, स्टुल, टेबल, विमान, दुरदर्शन संच, इस्त्री, बॅग अशा चिन्हांनाही उमेदवारांची मागणी आहे. प्रामुख्याने या निवडणुकीत वरील चिन्हे घेऊन किती उमेदवार बाजी मारणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.....अशी आहेत चिन्हेराष्ट्रीय राखीव चिन्हे : कमळ, हातोडा-विळा-स्टार, हत्ती, हात, झाडूराज्य राखीव चिन्हे : घड्याळ, धनुष्यबाण, रेल्वे इंजिन, मशाल, तुतारी वाजवणारा माणूसइतर राज्य पक्षांची राखीव चिन्हे : कणीस आणि विळा, डोक्यावर भारा घेतलेली स्त्री, सायकल, शिडी, दोन पाने, बाण, पतंग, सिंह, कार.मुक्त चिन्हे १९४ आहेत..