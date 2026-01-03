पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : लोकसभेच्या विजयाची जादू कायम; सांगली महापालिका निवडणुकीत ‘लिफाफा’ चिन्हाला प्रचंड मागणी

Envelope Symbol : घरगुती वापरातील व रोज दिसणाऱ्या वस्तूंची चिन्ह मतदारांच्या लक्षात पटकन राहतात, म्हणूनच उमेदवार त्यांनाच प्राधान्य देताना दिसतात, लोकसभा निवडणुकीतील अपक्ष विजयामुळे ‘लिफाफा’ या चिन्हालाअभूतपूर्व मागणी
Election symbols displayed as candidates prepare for Sangli municipal polls.

sakal

अतुल पाटील : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : गत लोकसभा निवडणुकीत लिफाफा चिन्ह घेऊन विशाल पाटील यांनी अपक्ष विजय मिळवला. एखाद्या चिन्हाचे गारुड किती असते, याची झलक आता सांगली महानगरपालिका निवडणुकीत दिसत आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
election
Paschim maharashtra
Muncipal corporation
Corporation Election
muncipal corporation election
Envelopes

Related Stories

No stories found.