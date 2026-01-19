पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Muncipal : महापालिकेत अपक्षांना जागा नाही, पण मतांची ताकद ठळक; १४ प्रभागांत निर्णायक भूमिका

Independents Rise : १५ पक्षांच्या रिंगणात १२५ अपक्ष; निवडणूक निकालांनी दाखवले मतदारांचे वेगळे गणित, ५००हून अधिक मते घेणाऱ्या अपक्षांनी अनेक प्रभागांत पक्षीय उमेदवारांची धाकधूक वाढवली
Independent candidates and party symbols seen on Sangli municipal ballots.

अतुल पाटील : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत एकही अपक्ष उमेदवार निवडून आला नाही. मात्र, दुसऱ्या स्थानी काँग्रेस पुरस्कृत एका अपक्ष उमेदवाराने झेप घेतली आहे.

