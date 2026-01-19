Sangli Muncipal : महापालिकेत अपक्षांना जागा नाही, पण मतांची ताकद ठळक; १४ प्रभागांत निर्णायक भूमिका

सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत एकही अपक्ष उमेदवार निवडून आला नाही. मात्र, दुसऱ्या स्थानी काँग्रेस पुरस्कृत एका अपक्ष उमेदवाराने झेप घेतली आहे. .तसेच १३-१३ उमेदवार तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानी राहिले आहेत. महापालिकेतील १४ प्रभागांत ३० अपक्षांनी ५०० हून अधिक मते घेतली आहेत. महानगरपालिका निवडणुकीत महाराष्ट्रातील प्रमुख सात पक्ष, तर राष्ट्रीय, इतर राज्य पक्ष आणि स्थानिक मिळून आठ अशा १५ पक्षांचे उमेदवार रिंगणात होते. पक्षांची संख्या भरपूर असताना ३८१ उमेदवारांत १२५ उमेदवारांनी अपक्ष निवडणूक लढविली. .PMC Election Results 2026 : खडकवासल्यात 'कांटे की टक्कर'! भाजप आणि राष्ट्रवादीने विभागल्या जागा; कार्यकर्त्यांत कुठे जल्लोष तर कुठे अश्रू.एकही अपक्ष उमेदवार निवडून आला नाही. मात्र, विजयाच्या दिशेने म्हणजे दुसऱ्या स्थानी एकच उमेदवार पोहोचू शकला. मिरजेतील प्रभाग ४ (ड) सर्वसाधारण गटातून भाजपच्या निरंजन सुरेश आवटी यांच्या विरोधात कुठल्याच पक्षाच्या उमेदवार समोर नव्हता. .त्यामुळे दोन अपक्षातील शैलेश देशपांडे यांना काँग्रेसने पुरस्कृत केले. त्यांनी ४०६० मते घेतली आहेत. निवडणूक एकतर्फी झाली तरी, अपक्षांनी घेतलेली ही सर्वाधिक मते ठरली आहेत. मिरजेतील प्रभाग ५ (अ) ओबीसी महिला गटात पंचरंगी लढत झाली. राष्ट्रवादीच्या शिरीन पिरजादे (४७४५), जनसुराज्यच्या स्वप्नाली मेंढे (३११३), शिवसेनेच्या निर्मला घोडके (२१४१) आणि भाजपच्या बिसमिल्ला शब्बीर शेख (१८६०) मते घेतली. .अखेर ठरलं! अकोल्यात महायुतीचा एकत्र लढा; ५५-१५-१० चे सुत्र अवलंबणार, कोणाला किती फायदा?.यात अपक्ष मालन हुलवान २३४२ मते घेत तिसऱ्या स्थानी राहिल्या. गावभागातील प्रभाग १४ (ड) मध्ये शिवसेनेच्या युवराज बावडेकर (६७६२) आणि भाजपच्या विजय साळुंके (६०४६) यांच्यात ७१६ चे मताधिक्य आहे. याच ठिकाणी अपक्ष सुधीर कस्तुरी यांनी १७५४ मते घेतली आहेत. याठिकाणी अपक्षाच्या मताने उपद्रव मूल्य दाखवून दिले आहे. .खणभाग म्हणजे प्रभाग १६ (क) मध्ये भाजपच्या ॲड. स्वाती शिंदे (६८२१) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या दिप्ती घोडके (४३४२) यांच्यात २४५९ चे मताधिक्य आहे. याठिकाणी अपक्ष पद्मिनी जाधव यांनी २८९५ मते घेतली आहेत. प्रभाग ४ (अ) ओबीसी महिला गटातून निलोफर इम्रान मणेर यांनी २४६२ मते घेत तिसऱ्या स्थानी राहिल्या. .प्रभाग ७ (क) सुवर्णा कोकणे यांनी (१५४९) तिसऱ्या क्रमांकाची मते घेतली. विजयनगर प्रभाग ८ (अ) विनोद सौदे (१२१४) यांनी चौथ्या क्रमांकाची मते घेतली. सह्याद्रीनगर प्रभाग ९ (अ) मध्ये अलताफ पेंढारी (११३५) यांनी दोन्ही शिवसेनेला पिछाडीवर सोडत तिसऱ्या स्थानी झेप घेतली. .विश्रामबाग येथील प्रभाग १० (क) सर्वसाधारण महिला गटात अलका दबडे यांनी तिसऱ्या क्रमांकाची १७४१ मते घेतली. शिवसेनेच्या उमेदवाराला याठिकाणी ७२८ मते आहेत. शामरावनगर १८ (ब) मध्ये कल्पना शेळके (१३७०) यांनी चौथ्या क्रमांकाची मते मिळवली. .अपक्षांची झेपपहिल्या स्थानी - ०, दुसऱ्या स्थानी - १, तिसऱ्या स्थानी - १३, चौथ्या स्थानी -१३, पाचव्या स्थानी - २, सहाव्या स्थानी - १.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.