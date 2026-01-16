पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : मतदार बाहेर येईना, टक्का वाढेना; सांगलीत एकेका मतासाठी कार्यकर्त्यांची धावपळ

Grassroots Vote Mobilisation : थंड प्रचार, सभांचा अभाव आणि त्याचा थेट परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवर,यंत्रावरील गुंतागुंतीच्या रचनेमुळे ज्येष्ठ मतदारांचा गोंधळ
Party workers mobilise voters outside polling booths during Sangli municipal elections.

Party workers mobilise voters outside polling booths during Sangli municipal elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : गेल्या दहा दिवसांत प्रचारात हवा तसा जोश भरला नव्हता. मरगळ आलीय की काय, असं वाटावं इतका थंड प्रचार सुरू होता. ना मोठ्या सभा, ना गंभीर आरोप, ना उत्तर-ना प्रत्युत्तर. प्रत्येकाने आपला प्रभाग सांभाळला. शहराच्या अंगात निवडणुकीचं वार भरलंच नाही. परिणाम आज दिसला. मतदार घरातून बाहेर पडायलाच तयार नाही. गर्दी होईना.

Loading content, please wait...
Sangli
political
mobile
election
Paschim maharashtra
Muncipal corporation
Political Accountability

Related Stories

No stories found.