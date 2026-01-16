Sangli Election : मतदार बाहेर येईना, टक्का वाढेना; सांगलीत एकेका मतासाठी कार्यकर्त्यांची धावपळ

सांगली : गेल्या दहा दिवसांत प्रचारात हवा तसा जोश भरला नव्हता. मरगळ आलीय की काय, असं वाटावं इतका थंड प्रचार सुरू होता. ना मोठ्या सभा, ना गंभीर आरोप, ना उत्तर-ना प्रत्युत्तर. प्रत्येकाने आपला प्रभाग सांभाळला. शहराच्या अंगात निवडणुकीचं वार भरलंच नाही. परिणाम आज दिसला. मतदार घरातून बाहेर पडायलाच तयार नाही. गर्दी होईना. .टक्का वाढेना, हक्काचा मतदार रांगेत दिसेना. त्यामुळे उमेदवार अस्वस्थ झाले, नेते बेचैन झाले. कार्यकर्त्यांची सायंकाळी चार वाजता पुरती धावपळ उडाली. एकेका मतासाठी ताकद लावावी लागली. ‘खास यंत्रणा’ राबवून मतदारांना बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. हळूहळू तिन्हीसांजेला मतांचा टक्का वाढला..Kolhapur Election : दहा वर्षांनंतरचा महापालिका रणसंग्राम; याद्यांत गोंधळ, रांगा आणि राजकीय इर्ष्येमुळे चुरशीच्या मतदानाचा थरार.सांगली, मिरज, कुपवाड शहर महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान झाले. वीस प्रभागांतील ५२७ मतदार केंद्रावर मतदानाची सोय होती. भल्या पहाटे कार्यकर्ते मैदानात उतरले. बूथ लावले गेले. समोर सडा मारला गेला. नारळ फोडला. .कुणी रांगोळी काढली. फुले ठेवली. नमस्कार करून स्लीप यंत्रणा तयार झाली. आधी बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुखांना मतदान करून घेतले. हळूहळू मतदार दिसू लागले. पहिल्या टप्प्यात अत्यंत संथ गतीने मतदानाला सुरुवात झाली..Municipal Election Voting Maharashtra : कोल्हापूर, इचलकरंजीत रात्रीस खेळ चाले कार्यक्रमानंतर मतदानास सुरूवात, टोकाच्या ईर्षेमुळे जिल्ह्यात हायव्होल्टेज ड्रामा.प्रभाग अकरा, प्रभाग १३ सारख्या ठिकाणचे अपवाद वगळता गर्दी कुठेच दिसत नव्हती. प्रभाग १०, १४, ८, १९ आदी ठिकाणी अत्यंत संथ गतीने मतदान प्रक्रिया सुरू होती. सीटी हायस्कूलसारख्या केंद्रावर वाहतूक कोंडीमुळे त्रास सहन करावा लागत होता. त्यात तिथे एक यंत्र बंद पडल्याने मोठा गोंधळ उडाला. .दुपारी तीननंतर मात्र कार्यकर्त्यांनी याद्या हाती घेतल्या आणि एकेक मत बाहेर काढायला सुरुवात केली. फोनाफोनी सुरू झाली. झाले का मतदान, आवरा लवकर, असा निरोप यायला सुरुवात झाली. काही लोक थांबून होते, त्याच्या कारणांचा वेध कार्यकर्ते घेत होते. तिथे वेगळी यंत्रणा लावायला हवी, असे निरोप जात होता. यंत्रणा लागली की हालचाली गतीमान होत होत्या..सांगलीवाडीत सर्वाधिक गर्दी दिसत होती. गावकी-भावकीची चर्चा इतकी रंगली होती की मतदार चुरशीने बाहेर पडले होते. या ठिकाणी मोठी चुरस दिसत होती. विश्रामबाग परिसरात दुपारी गर्दी दिसली. गावभागात सायंकाळी पाचनंतर गर्दीचे लोंढे बाहेर पडले. शंभर फुटी रस्त्यालगतच्या दोन्ही प्रभागांमध्ये महिला मतदारांची संख्या मोठी होती..बूथवर सर्व सोय उत्तमबूथवर यंत्रणा राबवणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी पक्ष, उमेदवारांकडून उत्तम सोय करण्यात आली होती. सकाळी चहा व नाष्टा दिला गेला. दुपारी जेवणाची सोय होती. पाणी, थंड पेये याचे रतीब सतत सुरु होते. राबणाऱ्या कार्यकर्त्याला काही कमी पडता कामा नये, याची काळजी घेतली जात होती..यंत्रावरील रचना गोंधळ वाढवणारीएका प्रभागात चार उमेदवार, त्यांच्यासाठी दोन यंत्र. त्यावर चार ठिकाणी मतदान. त्यात कृष्णधवल अक्षरे व चिन्ह. प्रकाश पुरेसा असला तरी ज्येष्ठ मतदारांसाठी आव्हानच ठरत होते. मतदारांचा पुरता गोंधळ उडाला होता. .काही मतदारांनी एकसारखी चारही चिन्हांना मतदान करायचे असते तर ठीक होते, आम्हाला वेगवेगळ्या उमेदवारांना मतदान द्यायचे असल्याने फार अडचण झाली, अशी कबुली दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.