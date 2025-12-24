पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : पक्षांचे जाहीरनामे येण्याआधीच जनतेचा आवाज; सांगलीत ‘जनतेचा जाहीरनामा’ चर्चेत

People’s Manifesto Released Ahead of Sangli Elections : पक्षांचे उमेदवार निश्चित होण्याआधीच नागरिक संघटनेचा पुढाकार; जनतेचा जाहीरनामा मतदारांच्या हाती, विकासाचा सविस्तर आराखडा आणि महापालिकेतील कथित भ्रष्टाचाराची उदाहरणे जाहीरनाम्यात उघड
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : आचारसंहिता लागली, इच्छुक उमेदवारांची प्रचारपत्रके मतदारांच्या दारी पडू लागली. अर्ज प्रक्रियेला देखील आजच सुरुवात झाली आहे. प्रमुख पक्षाचे उमेदवार निश्चित व्हायचे आहेत, त्याआधीच ‘जनतेचा जाहीरनामा’ लोकांच्या हाती पडला आहे. नागरिक संघटनेचे कार्यवाह वि. द. बर्वे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

