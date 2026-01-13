पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election Security : सोशल मीडिया, सीसीटीव्ही वरही कडक नजर; महापालिका निवडणुकीत कोणतीही अफवा खपवून घेतली जाणार नाही

CCTV Vans and Monitor Sensitive Areas : रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई, ३१ संवेदनशील ठिकाणी फिक्स पॉईंट आणि सीसीटीव्ही व्हॅनद्वारे सतत गस्त ठेवून कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये याची दक्षता घेतली जात आहे.
Police personnel conduct patrols with CCTV vans ahead of Sangli municipal elections.

सांगली : भयमुक्त आणि उत्साही वातावरणात महापालिका निवडणूक पार पाडण्यासाठी पोलिस दलाने कंबर कसली आहे. महापालिका क्षेत्रात तब्बल १,२७९ पोलिस अधिकारी, कर्मचारी व होमगार्ड यांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

