BJP Falls : दिग्गज आले, सत्ता आली; पण बहुमत हुकले! सांगलीत भाजपचा वारू काठावरच थांबला

Internal Groupism : केंद्र व राज्यात सत्ता असूनही महापालिकेत अडथळा; भाजपसमोर आत्मचिंतनाचे आव्हान,दिग्गजांच्या फळीवरही भाजपची पकड सैल; सांगलीत बहुमत केवळ एका जागेने हुकले
BJP leaders react after the party narrowly misses majority in Sangli municipal elections.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी महापालिकेत मोठे बहुमत मिळवण्याच्या उद्देशाने काँग्रेसमधून दिग्गजांना पाचारण केले. मात्र तरीही त्यांचा वारू महापालिका निवडणुकीत बहुमताच्या काठावरच थांबला. उमेदवारी देण्यापासूनच गटा-तटाचे राजकारण दिसून आले. त्याचा परिणाम निकालावर झाल्याचे आज मतमोजणीनंतर समोर आले.

