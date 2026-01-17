BJP Falls : दिग्गज आले, सत्ता आली; पण बहुमत हुकले! सांगलीत भाजपचा वारू काठावरच थांबला

सांगली : भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी महापालिकेत मोठे बहुमत मिळवण्याच्या उद्देशाने काँग्रेसमधून दिग्गजांना पाचारण केले. मात्र तरीही त्यांचा वारू महापालिका निवडणुकीत बहुमताच्या काठावरच थांबला. उमेदवारी देण्यापासूनच गटा-तटाचे राजकारण दिसून आले. त्याचा परिणाम निकालावर झाल्याचे आज मतमोजणीनंतर समोर आले..भाजपला या निवडणुकीत ७८ पैकी ३९ जागा मिळाल्या. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ५५ जागा मिळतील, असा दावा केला होता, तर इतर नेते ४५ ते ५५ जागांचा दावा करीत होते. प्रत्यक्षात भाजपला मात्र अपेक्षित निकाल मिळाला नाही. भाजपला गेल्यावेळेच्या ४१ मधून दोन जागा कमीच मिळाल्या आहेत. .Sangli Election : मातब्बरांना धक्का, नवख्यांचा उदय; सांगली महापालिका निवडणुकीत सत्तासमीकरणे बदलली.त्यामुळे हा निकाल भाजप नेत्यांना आत्मचिंतन करायला लावणारा आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असतानाही भाजपला विरोधकांनी काठावरच रोखले आहे. महापालिकेत सत्ता भाजपची येणार, हे स्पष्ट असले तरी बहुमतासाठी एका जागेची त्यांना गरज आहे. स्वाभाविकपणे भाजपला सत्तेसाठी शिंदे शिवसेनाच जवळची असेल. .भाजपने या निवडणुकीपूर्वी सहा महिने आधी काँग्रेस नेत्या जयश्री पाटील यांच्या गटाला पक्षात घेतले होते. त्यानंतर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील हेही भाजपमध्ये आले, तर खासदार विशाल पाटील समर्थक नगरसेवक मनोज सरगर यांना घेऊन भाजपने महापालिका क्षेत्रात आपली ताकद बळकट केली. .Sangli Election : कुपवाडमध्ये लोकशाहीचा उत्सव! तीनही प्रभागांत शांततेत मतदान, सायंकाळी वाढली मतदारांची गर्दी.त्यामुळे भाजप महापालिकेत स्पष्ट बहुमत मिळवणार, असे वातावरण तयार झाले होते. त्यातच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे यांच्यासह प्रदेश उपाध्यक्ष शेखर इनामदार, माजी आमदार दिनकर पाटील, जयश्री पाटील, पृथ्वीराज पाटील अशी नेत्यांची फळी पाहता भाजपाला किमान ५० जागांपर्यंत जाण्यात काही अडचण दिसत नव्हती..पक्षाची ही ताकद लक्षात आल्यानंतर पक्षात निवडणुकीसाठी इच्छुकांची संख्या भरमसाठ वाढणे अपेक्षित होते. त्यातच सत्तेत आपला गट प्रभावी दिसावा, यासाठी नेत्यांनीही आपल्या समर्थकांना उमेदवारी मिळण्यासाठी ताकद लावली. .त्यातून उमेदवारी देताना रुसवे-फुगवे झाले आणि उमेदवारी न मिळालेल्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. ही नाराजी दूर करण्यात नेत्यांना फार यश आले आहे, असे प्रभाग १४, प्रभाग १९, प्रभाग १३ प्रभाग १६ मधील दिग्गाजांच्या पराभवानंतर दिसून येत नाही..भाजपमधील ही नाराजी विरोधकांनी विशेषतः काँग्रेस - शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने हेरली आणि त्याचा फायदा उठवत भाजपच्या उमेदवारांना रोखण्यात यश मिळवले. मिरजेत भाजप नेत्यांनी ताकद लावली. .मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने निवडणुकीपूर्वी दिग्गजांना पक्षात घेऊन मिरजेत भाजपला धक्का दिला. भाजपकडे राज्यातील आणि केंद्रातील सत्तेची ताकद असताना आणि महापालिका क्षेत्रातही आमदार, पालकमंत्र्यांची ताकद मिळत असतानाही त्यांना बहुमतापासून वंचित राहावे लागले, हे भाजप नेत्यांना आत्मचिंतन करायला लावणारे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.