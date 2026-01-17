Sangli Election : मातब्बरांना धक्का, नवख्यांचा उदय; सांगली महापालिका निवडणुकीत सत्तासमीकरणे बदलली

सांगली : सकाळी दहा वाजता मतदान यंत्रांचे पेटारे उघडले गेले. यंत्रे जोडली गेली, आकडे पुढे आले, बेरीज झाली आणि निकाल जाहीर झाला. गड जिंकला, निरोप प्रभागात पोहोचला आणि गुलालाची पोती घेऊन गर्दी धावली. .फटाक्यांच्या माळा उडाल्या, झेंडे फडकावत गाड्या रस्त्यावर उतरल्या. पुंगळ्या फुंकत उत्साही कार्यकर्ते चौकाचौकांत जमले. सर्वत्र गुलालाचा खच पडला, फटाक्यांचा आवाज घुमत राहिला आणि शहरात एकच जल्लोष झाला..सत्तेच्या उंबरठ्यावर पोहोचूनही सत्तेसाठी जुळवाजुळव करावी लागणार असल्याने भाजपचे नेते जल्लोष करतानाच चर्चेत गुंतले होते. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही आपल्या कामगिरीवर समाधान व्यक्त करत विजयाचा आनंद साजरा केला..Chipalun Election : दिग्गजांना धक्का देत भाजपची मुसंडी; चिपळूण पालिकेत राजकीय समीकरणे बदलली.आजचा निकाल कुणालाही पूर्ण समाधान देणारा किंवा पूर्ण निराश करणारा ठरला नाही. भाजपने ३९ जागांवर विजय मिळवला, तर भाजपविरोधात लढणाऱ्यांनाही एकूण ३९ जागा मिळाल्या. भाजपला स्पष्ट बहुमतासाठी केवळ एका जागेची कमतरता राहिली; मात्र सत्तास्थापनेचा मार्ग जवळपास स्पष्ट झाल्याने भाजपच्या विजयी उमेदवारांचा जल्लोष अधिक जोशपूर्ण होता..आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे, जयश्री पाटील, दिलीप सूर्यवंशी, सुरेश आवटी, नीता केळकर, शेखर इनामदार, मकरंद देशपांडे, पृथ्वीराज पवार यांनी विजयी उमेदवारांसह गुलाल उधळला. भाजपच्या विजयी उमेदवारांनी राम मंदिर चौकात एकत्र येत ‘जय जय श्रीराम’चा नारा दिला. .Sangli Election Result : शिराळा नगरपंचायतीत सत्तांतर; भाजप-शिवसेना महायुतीच्या विजयाने राष्ट्रवादीला मोठा धक्का.धीरज सूर्यवंशी यांच्यासह प्रभाग १२ मधील उमेदवारांनी दुचाकी रॅली काढली. प्रभाग एकमध्ये दुपारी एकपासूनच गुलालाची उधळण सुरू होती. काही प्रभागांत विजय-पराभव संमिश्र राहिल्याने तेथे उत्साहासोबतच निराशेचे वातावरणही दिसून आले..गावभागात शिवप्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी केली.सत्ता मिळाली नसली तरी काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना पक्षांनी जोरदार जल्लोष केला. प्रभाग ११ व प्रभाग १३ मध्ये आघाडीने अभूतपूर्व आनंदोत्सव साजरा केला..विजय फेऱ्या निघाल्या, गुलालाचा खच पडला. खणभागात काँग्रेसने मोठा जल्लोष केला. खासदार विशाल पाटील यांचे कुटुंबीय जल्लोषात सहभागी झाले. आमदार विश्वजित कदम यांनी समर्थकांसह आनंद व्यक्त केला. प्रभाग १५ मध्येही एकच जल्लोष पाहायला मिळाला. माजी खासदार संजय पाटील, संजय बजाज, पद्माकर जगदाळे, शेखर माने यांच्यासह राष्ट्रवादीचे सर्वच नेते विजयी उमेदवारांच्या आनंदात सहभागी झाले. .निराशा अन् अश्रू... या निवडणुकीत सर्वच पक्षांत उमेदवारीसाठी प्रचंड चुरस होती. निवडणूक खर्चिक झाल्याची जाणीव सर्वांनाच होती. ताकद लावून उमेदवारी मिळवली, जोरदार प्रचार केला, घाम गाळला आणि पैसा खर्च केला; तरीही पराभव पदरात पडलेल्या उमेदवारांच्या डोळ्यांत अश्रू दिसत होते. त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये व समर्थकांत निराशा दाटून राहिली होती. .निकालातील ठळक मुद्दे... सांगलीवाडीत माजी आमदार दिनकर पाटील यांना मोठा धक्का; स्नुषा मीनल पाटील यांच्यासह भाजपचे तिन्ही उमेदवार पराभूत भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग यांना प्रभाग क्रमांक २ मधून पराभव गावभागात भाजपला पहिल्यांदाच धक्का; तीन जागांवर विजय, एका जागेवर पराभव भाजपचा गड मानल्या जाणाऱ्या प्रभाग १७ मध्ये मोठा उलटफेर मिरजेतील प्रभाग ३ मध्ये भाजपचे संदीप आवटी काठावर विजयी; प्रभावाला धक्का शिवसेना (शिंदे) पक्षाने सांगलीत दोन जागांवर भगवा फडकावला प्रभाग ११ काँग्रेसने राखला; खासदार विशाल पाटील यांची प्रतिष्ठा पणाला प्रभाग १२ मध्ये धीरज सूर्यवंशी पॅनेलचा दणदणीत विजय प्रभाग ८ मध्ये भाजपला तीन, राष्ट्रवादीला एक जागा. .खणभागात भाजपला मोठा धक्का; राष्ट्रवादीचा गड मजबूत प्रभाग १८ मध्ये राष्ट्रवादीचे पती-पत्नी उमेदवार पराभूत. भाजपात जयश्री पाटील समर्थकांचे वर्चस्व प्रभाग १४ मध्ये सामान्य उमेदवाराचा प्रभावी हस्तक्षेप प्रभाग १९ मध्ये भाजपचे निवडणूक प्रमुख शेखर इनामदार यांना धक्का मिरजेत संजय व बबिता मेंढे पती-पत्नीचा विजय; हॅट्ट्रिक. .शिवसेनेचे सागर वनखंडे विजयी; आई अनिता वनखंडे पराभूत ‘जनसुराज्य’च्या उमेदवारांनी भाजपला फटका माजी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, मैनुद्दीन बागवान विजयी मिरजेतील प्रभाग ३ मध्ये राष्ट्रवादीच्या शैला दुर्वे यांचा केवळ १० मतांनी विजय, सर्वांत कमी मतांचा फरक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.