Sangli Election : मातब्बरांना धक्का, नवख्यांचा उदय; सांगली महापालिका निवडणुकीत सत्तासमीकरणे बदलली

Political Upset : मतमोजणी सुरू होताच चित्र स्पष्ट; गुलाल, घोषणा आणि रॅलींनी सांगलीचा प्रत्येक चौक गजबजला
Victorious candidates and supporters celebrate with gulal and fireworks after Sangli municipal election results.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : सकाळी दहा वाजता मतदान यंत्रांचे पेटारे उघडले गेले. यंत्रे जोडली गेली, आकडे पुढे आले, बेरीज झाली आणि निकाल जाहीर झाला. गड जिंकला, निरोप प्रभागात पोहोचला आणि गुलालाची पोती घेऊन गर्दी धावली.

