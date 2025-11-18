Sangli politics: अखेरच्या दिवशी सांगलीत उमेदवारीचा स्फोट; तब्बल ८५५ अर्जांनी राजकीय गणिते ढवळून काढली!

सांगली: जिल्ह्यातील सहा नगरपालिका आणि दोन नगरपंचायतीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी साेमवारी धुरळा उडाला. तब्बल ८५५ इच्छुकांनी नगरसेवकपदासाठी तर ५५ इच्छुकांनी नगराध्यक्षपदासाठी साेमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. .त्यात मातब्बरांनी शक्तिप्रदर्शन करत अर्ज भरले. आता कोंडी फोडण्यासाठी यातील बंडखोर, अपक्ष यांची मनधरणी सुरू होणार आहे. पुढचे तीन दिवस त्यासाठी देव पाण्यात घातले जातील. दरम्यान, तासगाव नगरपालिकेसाठी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत लांबली होती. .Sangli Politics : शरद पवार गटाला सांगलीत मोठा धक्का! आमदार पूत्र करणार भाजपमध्ये प्रवेश.तांत्रिक अडचणी असल्याचे सांगत रात्री साडेदहा वाजले तरी अंतिम अर्ज संख्या किती, ही आकडेवारी समोर येऊ शकली नव्हती. उशिरा ती हाती आली. जिल्ह्यात एकूण १५६८ इच्छुकांनी नगरसेवकपदासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. .नगराध्यक्ष होण्यासाठी तब्बल ११० लोक इच्छुक असून त्यांनी अर्ज भरला आहे. अर्थातच सर्वाधिक अर्ज ईश्वरपूर नगरपालिकेसाठी दाखल झाले आहेत. ईश्वरपूर, तासगाव, आष्टा, विटा, पलूस आणि जत या नगरपालिका तर आटपाडी आणि शिराळा या नगरपंचायतीसाठी निवडणूक सुरू आहे. .Sangli Politics : अखेर जयंत पाटील यांनी मौन सोडलं, चंद्रकांत पाटील यांचा शेलक्या शब्दात घेतला समाचार.काही ठिकाणी महायुती विरुद्ध महाआघाडी, तर बहुतांश ठिकाणी स्थानिक आघाड्या करून ही निवडणूक लढली जात आहे. उमेदवारी अर्जांची संख्या पाहता प्रमुख पक्ष आणि आघाड्यांसमोर आता बंडखोरी टाळण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. पुढचे तीन दिवस त्यासाठी नेत्यांना तळ ठोकावा लागणार आहे..एकूण अर्ज दाखल ठिकाण नगरसेवक नगराध्यक्षईश्वरपूर २७२ १४, विटा २३० १४, आष्टा २०६ ११, तासगाव १९० १३, जत १५४ १०, पलूस १४३ ९, शिराळा १७६ १७, आटपाडी १९७ २२, एकूण १५६८ ११०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.