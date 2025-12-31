Sangli Election : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सांगलीत पोलिसांची करडी नजर; चेक पोस्ट, सीसीटीव्ही व्हॅनची शहरभर गस्त

सांगली : महापालिका निवडणूकीसाठी पोलिस दल अलर्ट मोडवर आले आहेत. शहरात कोठेही कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. होमगार्डसह जिल्ह्यातील पोलिस दलाची कुमक मागवण्यात आली आहे..तसेच शहरात प्रवेश करणाऱ्या भागात चेक पोस्ट उभारण्यात आल्या असून वाहनांची तपासणी केली जात आहे. सीसीटीव्ही व्हॅनची शहरात गस्त सुरू आहे. महापालिकेच्या निवडणूकीची घोषणा झाल्यानंतर पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी आढावा घेतला. .Jalgaon Municipal Election : ‘मिशन इलेक्शन’साठी खाकीने कंबर कसली; जळगावात रात्रगस्त आणि नाकाबंदीत मोठी वाढ.तातडीने प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली. दोन पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. हद्दपार, तडीपार, मोकासारख्या प्रभावी कारवाई करण्यात आली. कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. .आज निवडणूकीसाठी अर्ज दाखल करण्यात करण्याची अंतीम मुदत होती. आता पोलिस दल पूर्णतः अलर्ट मोडवर आले आहेत. शहरात ठिकठिकाणी चेक पोस्ट उभारण्यात आली आहेत. गैरकृत्य करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. .Miraj Election : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मिरजेत कडक बंदोबस्त; शहरात येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची झडती.आक्षेपार्ह गोष्टी रोखण्यासाठी पोलिसांची गस्त वाढवण्यात आली आहे. महापालिका क्षेत्रातील पोलिस ठाण्यात अधिकचे होमगार्डही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, सीसीटीव्ही व्हॅनची गस्तही सुरू आहे. या व्हॅन प्रथमच सांगलीत तयार करण्यात आल्या आहेत. .सार्वजनिक ठिकाण, सभा, मेळाव्यांचे चित्रीकरण केले जाणार आहे. हुल्लबाजीसह कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. गोपनीय पथकेही कार्यरत करण्यात आली आहेत. लोकशाहीचा हा उत्सवात साऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा. कायदा, सुव्यवस्थेचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी खबरदारी घेतली जात आहे..कोठेही अनुचित प्रकार झाल्यास तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधावा. अफवांवर विश्वास ठेऊ नये, असे आवाहन पोलिस अधीक्षक घुगे यांनी केले आहे. सायबर सेल ॲक्टिव्ह समाज माध्यमांवर कोणत्याही प्रकारच्या अफवा पसरवू नये. अफवा फसरवणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल. समाज माध्यमांवर पोलिसांची बारकाई नजर ठेवली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.