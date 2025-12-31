पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सांगलीत पोलिसांची करडी नजर; चेक पोस्ट, सीसीटीव्ही व्हॅनची शहरभर गस्त

Security Checkposts : गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई, तडीपारी आदेश आणि समाज माध्यमांवरील अफवांवर सायबर सेलची नजर ठेवण्यात आली आहे.
सांगली : महापालिका निवडणूकीसाठी पोलिस दल अलर्ट मोडवर आले आहेत. शहरात कोठेही कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये, यासाठी कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. होमगार्डसह जिल्ह्यातील पोलिस दलाची कुमक मागवण्यात आली आहे.

