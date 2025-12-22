Sangli Electio Result : ईश्वरपुरात ‘तुतारी’, विट्यात बाबर ‘भारी’; सांगली जिल्ह्यात निवडणूक निकालांनी राजकीय चित्र पालटले

सांगली : नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीत जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय बड्या नेत्यांनी आपआपले गड राखले. उरुण ईश्वरपूर नगरपालिकेत दमदार कमबॅक करत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते, आमदार जयंत पाटील यांनी विरोधकांच्या एकीचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ केला. .विटा नगरपालिकेत भाजपच्या माजी आमदार सदाशिवराव पाटील यांची तब्बल ५० वर्षांची सत्ता उलथून लावत शिवसेना आमदार सुहास बाबर यांनी विजय मिळवला. एकूण आजच्या निकालात जिल्ह्यात दोन भाजप, दोन शिंदे शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी प्रत्येकी एक आणि दोन स्थानिक आघाड्यांनी विजयश्री मिळवली..Sangli Politics : जिल्हातील राजकारण कूस बदलतेय! नगरपालिका - नगरपंचायत निवडणुकांच्या निमित्ताने नव्या चेहऱ्यांकडे नेतृत्व.पलूसमध्ये काँग्रेसच्या हाताचे अस्तित्व आमदार विश्वजित कदम यांनी कायम ठेवले. आष्ट्यात शिंदेशाही कायम ठेवताना नगराध्यक्षपदी विशाल शिंदे यांनी विजय मिळवत जयंतरावांचे हात बळकट केले. .आटपाडी नगरपंचायतीच्या पहिल्या निवडणुकीत आमदार गोपीचंद पडळकर आणि अमरसिंह देशमुख यांनी भाजपचे ‘कमळ’ फुलविले खरे मात्र तानाजी पाटलांनी जादा जिंकत शहरात शिवसेनेचा झेंडा रोवत देशमुखीला शह दिला. जतमध्ये आमदार गोपीचंद पडळकरांनी डॉ. रवींद्र आरळी यांना नगराध्यक्षपदी बसवताना प्रथमच कमळ फुलवले. .Jalgaon Politics : जळगाव प्रभाग ५ चा राजकीय भूकंप! तिन्ही माजी महापौरांचा बालेकिल्ला खिळखिळा; भाजपत नितीन लढ्ढांचा प्रवेश.शिराळ्यात माजी आमदार मानसिंगराव नाईक आणि शिवाजीराव नाईक यांच्या रूपाने झालेल्या दोन्ही राष्ट्रवादीच्या समझोत्याला सुरुंग लावत भाजपचे आमदार सत्यजित देशमुख यांनी शिंदे शिवसेनेचा भगवा फडकवला. .लोकसभा, विधानसभेच्या दोन सलग पराभवानंतर माजी खासदार संजय पाटील यांना तासगावातील विजयाने तारले. नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार ठरवण्यापासून सूर हरपलेल्या राष्ट्रवादीच्या आमदार रोहित पाटील यांचे तासगाव ताब्यात घ्यायचे स्वप्न अवघ्या ९९ मतांनी भंगले. इथे भाजपच्या शून्य आले..जिल्ह्यातील सहा नगरपालिका आणि दोन नगरपंचायतींची मतमोजणी आज सकाळी दहा वाजता सुरू झाली आणि कुठेही अनुचित प्रकार न घडता ती पूर्ण झाली. दुपारी बाराच्या सुमारास बहुतांश निकाल हाती आले. भाजपने जत नगरपालिका, आटपाडी नगरपंचायत, शिंदेंच्या शिवसेनेने विटा नगरपालिका, शिराळा नगरपंचायत; काँग्रेसने पलूस नगरपालिकेत नगराध्यक्षपदावर बाजी मारली. तासगाव आणि आष्ट्यात स्थानिक आघाड्यांचे नगराध्यक्ष झाले. .आटपाडी वगळता अन्यत्र स्पष्ट बहुमत आणि नगराध्यक्ष एकाच पक्षाचे राहिले. या निवडणुकीत सर्वाधिक नगरसेवक भाजपच्या चिन्हावर निवडून आले. शिंदेची शिवसेना दुसऱ्या, शरद पवारांची राष्ट्रवादी तिसऱ्या स्थानावर राहिली. स्थानिक आघाड्यांनी ३८ जागांवर बाजी मारली..निकालातील विशेष -- ईश्वरपूरला नगराध्यक्ष बदल; विटा, जतला थेट सत्तांतर- आटपाडीत भाजपचा नगराध्यक्ष, सर्वात मोठा पक्ष शिवसेना; दोन अपक्षांसह भाजपला बहुमताची संधी- ३५ जागांसह भाजप पहिल्या, शिंदेंची शिवसेना ३४ जागांसह दुसऱ्या स्थानावर- दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकीनंतरही शिराळ्यात नाईकांना पराभवाचा धक्का- जतमध्ये आघाडीतील बिघाडी ठरली भाजपच्या फायद्याची- संजयकाकांचा स्थानिक विकास आघाडीचा प्रयोग यशस्वी- विधानसभेला जयंतरावांना झुंजवणारे निशिकांत पाटील ईश्वरपूर-आष्ट्यात निष्प्रभ- विटा फत्ते... अनिलभाऊंना जमले नाही ते आमदार सुहास बाबर यांनी करून दाखवले- ऐनवेळी भाजप प्रवेशाचा वैभव पाटलांना फायदा शून्य; विट्यात ५० वर्षांची सत्ता गमावली.कुणाला किती नगराध्यक्ष, नगरसेवकपक्ष नगराध्यक्ष, नगरसेवकभाजप - २ ३५ शिवसेना (शिंदे) - २ ३४राष्ट्रवादी (श.प.) - १ ३३काँग्रेस - १ २३स्थानिक आघाडी - २ ३७राष्ट्रवादी अजित पवार ० २०तीर्थक्षेत्र आघाडी - ० १.मातब्बरांचे पराभवउरण ईश्वरपूर नगरपालिका भाजपचे आण्णा डांगे यांचे पुत्र विश्वनाथ डांगे यांचा नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे शहराध्यक्ष शहाजी पाटील पराभूत. जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष दिलीप पाटील यांचे पुत्र संग्रामसिंह पाटील पराभूत. माजी उपनगराध्यक्ष दादासाहेब पाटील, माजी नगरसेवक विजय कुंभार, शकील सय्यद यांचा पराभव..पलूस नगरपालिका माजी नगरसेवक नीलेश येसुगडे यांच्या मातोश्री जोत्स्ना येसुगडे नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत पराभूत. पंचायत समितीचे सभापती (स्व.) अमरसिंह फडनाईक यांच्या पत्नी विद्युलता फडनाईक पराभूत. माजी उपनगराध्यक्ष विक्रम पाटील, संदीप सिसाळ पराभूत. माजी नगरसेवक दिलीप जाधव पराभूत..विटा नगरपालिका माजी नगराध्यक्ष सुनीता भिंगारदेवे यांचा पराभव. माजी नगरसेवक पद्मसिंह पाटील, अविनाश चोथे, सचिन शितोळे, अमर शितोळे, प्रशांत कांबळे, लता मेटकरी पराभूत.. तासगाव नगरपालिका माजी नगरसेवक बाळासाहेब सावंत यांच्या पत्नी नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार वासंती सावंत पराभूत. माजी नगराध्यक्ष अमोल शिंदे, जाफर मुजावर यांचा पराभव. माजी नगरसेवक अभिजित माळी यांच्या पत्नी नीलम माळी पराभूत..शिराळा नगरपंचायत माजी नगरसेवक अभिजित नाईक नगराध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीत पराभूत. माजी नगरसेवक उत्तम डांगे पराभूत. माजी नगरसेविका नेहा सूर्यवंशी यांचे पती नरेंद्र सूर्यवंशी यांचा पराभव.. जत नगरपालिका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती सुजय शिंदे नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभूत. माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत यांचे चिरंजीव धैर्यशील सावंत पराभूत. माजी सरपंच महादेव कोळी यांचा पराभव. माजी नगरसेवक युवराज निकम, रासपचे विक्रम ढोणे, लक्ष्मण एडके यांचा पराभव.आष्टा नगरपालिका भाजपचे माजी नगरसेवक अमोल पडळकर, लता पडळकर दांपत्याचा पराभव. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे युवक शहरअध्यक्ष शिवाजी चोरमुले पराभूत. शिवसेनेचे माजी नगरसेवक वीर कुदळे पराभूत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.