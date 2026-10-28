Abhijit Bhosale Six Months Jail Sentence : सांगलीत मोठी खळबळ! राष्ट्रवादीच्या विद्यमान नगरसेवकाला 6 महिने तुरुंगवास, कोर्टाच्या निकालाने राजकीय वर्तुळात चलबिचल

सांगली : राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) चे पालिकेतील विद्यमान नगरसेवक अभिजित दत्तात्रय भोसले (वय ३१, हनुमाननगर, सांगली) यांना सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी दोषी ठरवून सहा महिने साधी कैद आणि दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली (Abhijit Bhosale six months jail sentence) आहे. .जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस. एन. शेट्टी यांनी हा निकाल दिला. सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यू. बी. करवते यांनी काम पाहिले. खटल्याची हकीकत अशी, सांगली येथील शासकीय रुग्णालयात फिर्यादी डॉ. गडदे हे कार्यरत होते. १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास अभिजित भोसले यांनी त्यांच्या परिचित असलेल्या रुग्णाला शिफ्ट का केले नाही, या कारणावरून डॉ. गडदे यांच्याशी वाद घातला. तसेच चप्पल काढून तो भोसले डॉ. गडदे यांच्या अंगावर धावून गेले. त्यांना शिवीगाळ करून जिवंत ठेवत नाही, अशी धमकी दिली..Kolhapur Crime News : पार्टीवेळी गरम रस्सा अंगावर सांडल्यानं तरुणाचा मृत्यू, मित्रांची कुटुंबियांना मारहाण; लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल.डॉ. गडदे यांनी याप्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. हा खटला सुनावणीस आला असता सरकार पक्षातर्फे पाच साक्षीदार तपासण्यात आले. यामध्ये प्रत्यक्षदर्शी डॉ. अतुल पवार आणि परिचारिका जयश्री ठोंबरे यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. न्यायालयापुढे आलेल्या साक्षी आणि पुरावे ग्राह्य धरून न्यायमूर्तींनी अभिजित भोसले यांना कैद आणि दंडाची शिक्षा सुनावली. पैरवी कक्षातील अधिकारी आणि विश्रामबाग पोलिस ठाण्यातील अंमलदार कविता निर्मळे, शीतल बंडगर, भारती कारंडे यांनी मदत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.