पश्चिम महाराष्ट्र

Abhijit Bhosale Six Months Jail Sentence : सांगलीत मोठी खळबळ! राष्ट्रवादीच्या विद्यमान नगरसेवकाला 6 महिने तुरुंगवास, कोर्टाच्या निकालाने राजकीय वर्तुळात चलबिचल

Sangli corporator Abhijit Bhosale court verdict : सांगलीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अभिजित भोसले यांना सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी न्यायालयाने सहा महिने साधी कैद आणि दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
Abhijit Bhosale six months jail sentence

Abhijit Bhosale six months jail sentence

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) चे पालिकेतील विद्यमान नगरसेवक अभिजित दत्तात्रय भोसले (वय ३१, हनुमाननगर, सांगली) यांना सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी दोषी ठरवून सहा महिने साधी कैद आणि दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली (Abhijit Bhosale six months jail sentence) आहे.

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