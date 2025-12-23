Sangli Explosion : भाळवणीत शोभेच्या दारूचा भीषण स्फोट; दोघांचा होरपळून मृत्यू, दारू बनविणाऱ्या मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल

विटा : भाळवणी (ता. खानापूर) येथील पत्र्याच्या खोलीत काल सकाळी दहा वाजता शोभेच्या दारूचा भीषण स्फोट (Sangli Explosion) झाला. त्यात आफताब मन्सूर मुल्ला (वय २५, भाळवणी) व अमीन उमर मुल्ला (३५, चिंचणी - अंबक, ता. कडेगाव) हे दोघे गंभीर जखमी झाले होते. सांगली सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. .संदीप संपत लाड (यशवंतनगर, विटा) यांनी पोलिसांत (Police) फिर्याद दिली. दरम्यान, विनापरवाना शोभेची दारू बनविण्याचे काम करणाऱ्या मन्सूर कमरुद्दीन मुल्ला (भाळवणी) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Farmer Accident Case : शेतकरी मेळाव्याला जाताना थरार! वाहन उलटून ३० हून अधिक शेतकरी जखमी; नेमकं घडलं तरी काय?.भाळवणीच्या हद्दीत शेतजमीन गट क्रमांक ४०/३ मध्ये मन्सूर मुल्ला यांच्या मालकीच्या खोलीत आज सकाळी विनापरवाना शोभेची दारू बनविण्याचे काम सुरू होते. त्यावेळी दारूचा मोठा स्फोट झाला. या स्फोटात आफताब मुल्ला व अमीन मुल्ला गंभीर जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी सांगली सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..शोभेची दारू बनविणाऱ्या लोकांना शोभेची दारू बनविण्याचे व हाताळण्याचे शास्त्रीय प्रशिक्षण देणे व दुर्घटना होऊ नये म्हणून सुरक्षिततेची योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. येथे काम करणाऱ्या व्यक्तींचा मृत्यू घडून येणे संभवनीय आहे हे माहीत असूनही व त्याची जाणीव असूनही मन्सूर मुल्ला याने तेथे काम करणाऱ्या व्यक्तींना शोभेची दारू हाताळण्याचे व बनविण्याचे शास्त्रीय प्रशिक्षण दिले नाही. अधिकृत परवाना न घेता स्फोटक पदार्थ अधिनियमाचा भंग करून वरील दोघांना गंभीर जखमी होण्यास कारणीभूत झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..कुख्यात गुंड बिक्लू शिव हत्या प्रकरण : 'या' आमदारावर अटकेची टांगती तलवार; पसार झालेल्या माजी मंत्र्याचा महाराष्ट्र-गोव्यात शोध सुरू.दरम्यान, भाळवणी गावच्या बाहेर ही दुर्घटना घडल्याने अनर्थ टळला. हा स्फोट इतका शक्तिशाली होता की स्फोटाच्या आवाजाने भाळवणी गाव व गावापासून बारा किलोमीटरची जमीन हादरली. गाड्यांच्या काचांना तडे गेले. गावातील घरामध्ये असणारी कपाटातील भांडी खाली पडली. स्फोटामुळे लागलेली आग आटोक्यात आणण्यासाठी कुंडल येथील क्रांती कारखान्याच्या अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले होते..दरम्यान, ही घटना समजताच पोलिस उपाधीक्षक विपुल पाटील, पोलिस निरीक्षक धनंजय फडतरे, पोलिस कर्मचारी, तहसीलदार योगेश्वर टोंपे यांनी भेट देऊन पाहणी केली. पंचनामा केला. सांगलीच्या फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळी भेट देऊन स्फोटाची माहिती घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.