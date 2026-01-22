Sangli ZP - PS : नवकुणबी घुसखोरीचा फटका! ओबीसी आरक्षणावर घाव, सांगलीत जातीय संघर्ष पेटणार?

सांगली : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत यावेळी प्रथमच नागरिकांचा मागास प्रवर्गात मराठा समाजातील नवकुणबी विरुद्ध एनटी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी असा जागोजागी संघर्ष पाहायला मिळणार आहे. .२ सप्टेंबर २०२५ च्या हैदराबाद गॅझेटच्या शासन निर्णयाने पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वांत कुणबी दाखले द्यायला सुरुवात झाली आहे. सांगली जिल्ह्यातही सर्व तालुक्यांत निवडणुकीआधी सर्वत्र असे दाखले घेतले आहेत. .Kolhapur Election : प्रभाग बदला, आरक्षण स्वीकारा! निवडणुकीत पक्षांचे नवे फॉर्म्युले अमलात,जागा वाटपाच्या शेवटच्या टप्प्यात राजकीय डावपेच.पश्चिम महाराष्ट्रात कुणबी दाखले मिळवणे हे कधीकाळी दिव्य होते. आता मात्र ते सुलभ झाले आहे. २ सप्टेंबर २०२५ च्या हैदराबाद गॅझेटच्या शासन निर्णयाने मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले. तेच आता राज्यभरात होत आहे..नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये असे दाखले फारसे घेतले गेले नाहीत. आता ग्रामीण भागात मात्र, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात मराठाबहुल जिल्ह्यांमध्ये असे दाखले घेतले गेल्याने त्याचा मोठा फटका ओबीसी प्रवर्गातील सर्व उमेदवारांना बसणार आहे..Ichalkarani Election : इच्छुकांची गर्दी आणि अनुभवी मातब्बरांची चुरस; प्रभाग सहामध्ये महायुतीसमोर उमेदवारीचा पेच.राजकीयदृष्ट्या या भागात मराठा समाजाचे पूर्वापार वर्चस्व आहे. यापूर्वी ग्रामपंचायत स्तरावर असे दाखले मिळवून सदस्य, सरपंचपद मिळवल्यानंतर त्याविरोधात न्यायालयीन खटले सुरू आहेत. मात्र असे दाखले मिळवण्यासाठी जुन्या दप्तराचा आधार आणि शपथपत्राचा पुरावा ग्राह्य धरला जात असल्याने असे कुणबी दाखले सुलभ झाले आहेत..याबाबत ओबीसी संघटनेचे नेते अजित भांबुरे म्हणाले, ‘‘शासनाच्या निर्णयाने ओबीसीच्या शैक्षणिक, नोकरीतील व राजकीय आरक्षणाला धक्का बसला आहे. सर्व राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी मूळचे मराठवाडा, विदर्भातील; परंतु आत्ता पुणे मनपा व पिंपरी चिंचवड मनपा यामध्ये स्थायिक असणारे कुणबी प्रमाणपत्र घेतलेल्या सर्व मराठा समाजातील उमेदवारांना ओबीसीच्या जागी उमेदवारी देऊन आपल्या बांधवांना राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवलेले आहे..आता तोच प्रकार पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकीत आपआपल्या जागेवर मराठा समाजाचे प्रतिनिधी कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन येणार आहे. यापूर्वीही पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच ठिकाणी कुणबी प्रमाणपत्रावर नवकुणबींनी निवडणुका लढवल्या आहेत. तर आम्ही सर्व जातीय संघटनांना आवाहन करतो की, त्यांनी सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचा निषेध नोंदवावा.’’ ओबीसी आरक्षण.सांगली जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ६१ जागांपैकी १६ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण आहे. त्यापैकी ८ ठिकाणी ओबीसी महिलांचे आरक्षण आहे. याशिवाय आटपाडीत १, जतमध्ये ३, कडेगावमध्ये ३, कवठेमहांकाळमध्ये २, पलूसमध्ये १, वाळव्यात ३, मिरजेत ३ असे तालुकानिहाय आरक्षण आहे. .पंचायत समितीचे तालुकनिहाय ओबीसी आरक्षण असेः आटपाडी-२ , जत-४, खानापूर-२, कडेगाव-२, तासगाव-३, कवठेमहांकाळ-२, पलूस-२, वाळवा-३, शिराळा-२,मिरज-५ , एकूण २६ जागांवर ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण आहे. त्यात पन्नास टक्के म्हणजे १३ जागांवर महिला असतील. या सर्व ठिकाणी नवकुणबी उमेदवारांची घुसखोरी होऊ शकते. त्याचे राजकीय पडसाद काय उमटतील, हे निश्चित नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.