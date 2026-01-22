पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP - PS : नवकुणबी घुसखोरीचा फटका! ओबीसी आरक्षणावर घाव, सांगलीत जातीय संघर्ष पेटणार?

OBC Reservation : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या तोंडावर सांगली जिल्ह्यात आरक्षणाचा गंभीर वाद उफाळून आला आहे. नवकुणबी प्रमाणपत्रांच्या झपाट्याने वाढलेल्या वापरामुळे ओबीसी प्रवर्गातील जागांवर थेट परिणाम.
OBC community members discuss reservation issues ahead of local body elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत यावेळी प्रथमच नागरिकांचा मागास प्रवर्गात मराठा समाजातील नवकुणबी विरुद्ध एनटी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी असा जागोजागी संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.

Sangli
election
Paschim maharashtra
ZP
Maratha Community
panchayat samiti election
Caste Verification
panchayat samiti
jilha parishad election news
Jilha Parishad
OBC and Maratha reservation
casteism
Reservation policy in Maharashtra

