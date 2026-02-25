पश्चिम महाराष्ट्र

Jayant Patil : सांगली-पेठ महामार्गावर रम्बलर, स्पीडगन बसवा; आमदार जयंत पाटील यांची विधानसभेत मागणी

Rumbler and Speed Gun : पेठ ते सांगली राष्ट्रीय महामार्गाचे सुशोभीकरण आणि सुधारणा झाल्यानंतर वाहनांचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर शहर व दाट वस्ती भागात अपघातांची शक्यता वाढत.
मुंबई / सांगली : पेठ-सांगली महामार्गावर शहरे, दाट वस्ती असलेल्या भागात छोटे उंचवटे (रम्बलर) व स्पीड गन बसवण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आमदार जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत केली.

