पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : मांगले गटात रणधुमाळी! भाजपविरुद्ध दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र, नाईक-पाटील थेट लढत

BJP vs NCP Clash : मांगले जिल्हा परिषद गटात यावेळी निवडणूक केवळ उमेदवारांची नाही, तर राजकीय प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. भाजपविरुद्ध दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आल्याने ही लढत अधिकच चुरशीची बनली आहे.
Candidates campaigning door-to-door in the Mangle ZP constituency ahead of polls.

भगवान शेवडेसकाळ वृत्तसेवा
मांगले : मांगले जिल्हा परिषद गटात अखेर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये समझोता झाला. भाजपविरुद्ध दोन्ही राष्ट्रवादी असा सामना रंगणार आहे. उमेदवारी निश्चितीअगोदरच दोन्ही राष्ट्रवादी आघाडीचे उमेदवार विराज नाईक आणि भाजपचे उमेदवार विजय पाटील यांनी कुटुंबीयांसह घराघरांत प्रचाराला सुरुवातही केली आहे.

