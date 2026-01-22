Sangli ZP : मांगले गटात रणधुमाळी! भाजपविरुद्ध दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र, नाईक-पाटील थेट लढत

मांगले : मांगले जिल्हा परिषद गटात अखेर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये समझोता झाला. भाजपविरुद्ध दोन्ही राष्ट्रवादी असा सामना रंगणार आहे. उमेदवारी निश्चितीअगोदरच दोन्ही राष्ट्रवादी आघाडीचे उमेदवार विराज नाईक आणि भाजपचे उमेदवार विजय पाटील यांनी कुटुंबीयांसह घराघरांत प्रचाराला सुरुवातही केली आहे..माजी आमदार मानसिंगराव नाईक यांचे चिरंजीव विराज पहिल्यांदाच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. मांगलेचे सुपुत्र वारणा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक व माजी आमदार शिवाजीराव नाईक यांचे एकेकाळचे विश्वासू कार्यकर्ते विजय पाटील यांनी शिवाजीराव नाईक यांचे चिरंजीव रणधीर यांच्याच उमेदवारीला आव्हान देऊन भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करून उमेदवारी पदरात पडून घेतली. .Dhule Municipal Election : धुळे मनपा प्रभाग २ मध्ये 'काँटे की टक्कर'; प्रस्थापितांच्या अनुभवाचा कस, तर नवोदितांचे तगडे आव्हान.त्यांनी वर्षभरापासून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली होती. शिवाजीराव नाईक यांच्या गटातून उमेदवारी मिळणार या आशेवर परिसरातील गावात अनेक कार्यक्रम आयोजित करून लोकसंपर्क वाढवण्यास सुरुवात केली होती..मात्र महिनाभरापूर्वी शिवाजीराव नाईक यांचे चिरंजीव रणधीर नाईक मांगले जिल्हा परिषद गटातून इच्छुक असल्याच्या चर्चेमुळे विजय पाटील यांनी नाईक यांची साथ सोडून आमदार सत्यजित देशमुख यांच्याशी चर्चा करून मुंबई येथे एका कार्यक्रमात भाजपात प्रवेश केला..Municipal Election : प्रभाग १० चे वेगळेपण! रिंगणात एकही अपक्ष नाही; प्रस्थापित पक्षांच्या नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला.मांगले जिल्हा परिषदेची उमेदवारी निश्चित करून कामाला सुरुवात केली. त्याच दरम्यान शिवाजीराव नाईक यांच्या गटाची बैठक होऊन मांगले जिल्हा परिषद गटात रणधीर नाईक यांचीच उमेदवारी असावी, अशी चर्चा सरू होती..मानसिंगराव नाईक यांच्याबरोबर शिराळा नगरपंचायतीप्रमाणे युती करून निवडणूक लढवण्याची चर्चा सुरुवातीला होती. ती फिसकटली. त्यांनतर शिवाजीराव नाईक यांच्या गटाचे आमदार सत्यजित देशमुख यांच्याबरोबर युतीची खलबते सुरू होती. .ती जागा वाटपावरून फिसकटली. त्यानंतर शिवाजीराव नाईक यांच्या गटाने तालुक्यात स्वतंत्र उमेदवार उभे करण्याच्या दृष्टीने बैठका घेऊन हालचाली सुरू केल्या. अखेर रविवारी दोन्ही नेत्यांत चर्चा होऊन मांगले जिल्हा परिषद गटात एकत्रित निवडणूक लढवण्याचा निर्णय झाला. .आता विराज नाईकविरुद्ध विजय पाटील अशी दुरंगी लढत या मतदारसंघात होणार आहे. मांगले गटाचे आरक्षण सर्वसाधारण खुला असे आहे. मांगले गणात आरक्षण ना.मा.प्र. असे निश्चित झाले आहे. सागावचे आरक्षण सर्वसाधारण महिला आहे. नाईक-नाईक व देशमुख-महाडिक.मानसिंगराव नाईक व शिवाजीराव नाईक यांच्यात समझोता होऊन जागा वाटपात मांगले गटातील मांगले व सागाव गण मानसिंगराव नाईक यांच्या गटाकडे देण्यात आला आहे. सत्यजित देशमुख, भाजपचे सम्राट महाडिक व शिवेसेना (एकनाथ शिंदे) गटाचे ॲड. भगतसिंग नाईक यांच्या कार्यकर्त्यांत समझोता होऊन भाजपच्या माध्यमातून विजय पाटील यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय झाला आहे. तीनही गटांनी आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी या निवडणुकीत एकास एक उमेदवार देण्याचा निर्णय घेतला आहे..असा आहे मांगले गटमांगले जिल्हा परिषद गटांतर्गत मांगले व सागाव हे दोन गण आहेत. मांगले गणात देववाडी, जांभळेवाडी, कापरी, लादेवाडी, चिखलवाडी, फकीरवाडी, इंग्रूळ या गावांचा, तर सागाव गणात सागाव, कांदे, चिखली, नाटोली, भाटशिरगाव, वाडीभागाई, ढोलेवाडी या गावांचा समावेश आहे..दृष्टिक्षेपात गटएकूण मतदार : ३४, ४१२पुरुष मतदार. : १७, ४८८स्त्री मतदार : १६, ९२४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.