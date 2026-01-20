पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Police : पोलिस मुख्यालय परिसरातूनच दिवसाढवळ्या दुचाकी नेली चोरून; सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या भागातच चोरट्यांचा धुमाकूळ

Bike Theft Reported Near Sangli Police Headquarters : सांगली पोलिस मुख्यालय परिसरातून पोलिस अंमलदाराची दुचाकी चोरीस गेल्याची घटना घडली असून, दिवसाढवळ्या झालेल्या या चोरीमुळे सुरक्षेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
सांगली : सांगली-मिरज रस्त्यावरील पोलिस मुख्यालय (Sangli Police Headquarters) परिसरातून एका पोलिस अंमलदारांची दुचाकी चोरट्याने लंपास केली. शनिवारी सकाळी नऊ ते दुपारी चार यावेळीत ही चोरी झाली. याबाबत विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद आहे. हा परिसरही आता चोरट्यांच्या नजरेतून सुटला या सारखी धक्कादायक घटना नाही.

