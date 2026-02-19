पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Road Potholes : सांगलीत अनोळखी व्यक्तींनी तब्बल 100 खड्ड्यांत ठेवल्या चिठ्ठ्या; असं काय लिहिलंय चिठ्ठीत?

Citizens’ Unique Protest Against Road Potholes in Sangli : सांगलीतील सिद्धिविनायकपूरम् ते विश्रामबाग गणपती मंदिर चौक दरम्यानच्या रस्त्यावर धोकादायक खड्ड्यांविरोधात नागरिकांनी अनोख्या पद्धतीने आंदोलन केले.
सकाळ डिजिटल टीम
सांगली : रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांकडे महानगरपालिकेचे दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे सिद्धिविनायकपूरम् ते विश्रामबागच्या गणपती मंदिर चौक दरम्यानच्या रस्त्यावर काल सकाळीच अनोळखींनी शंभरावर खड्ड्यात (Sangli Road Potholes) या चिठ्ठ्या ठेवल्या आहेत. उपहासात्मक आणि अनोख्या पद्धतीने केलेल्या आंदोलनाची परिसरात चर्चा आहे.

Sangli
Road Development
Road Construction

