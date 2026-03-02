पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli RTO : वाहनधारकांना नाही शिस्त; ‘आरटीओ’ची वसुलीवर भिस्त; गतवर्षी २५ हजार कारवाया; ५ कोटी रुपयांची दंड वसुली

RTO Fine Collection : २०२५ मध्ये २५ हजार कारवाया आणि ५ कोटींहून अधिक वसुली झाल्याने वाहतूक शिस्तीपेक्षा महसुलाला प्राधान्य दिले जाते का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
RTO officials conducting vehicle checks

सकाळ वृत्तसेवाअतुल पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : जिल्ह्यात दरवर्षी ५०० हून अधिक जणांना रस्ते अपघातांत जीव गमवावा लागत आहे. ‘आरटीओ’कडून मात्र वाहतूक सुरक्षा पंधरवडा वगळता ठोस कृती कार्यक्रम राबविला जात नसल्याचे चित्र आहे.

