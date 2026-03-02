Sangli RTO : वाहनधारकांना नाही शिस्त; ‘आरटीओ’ची वसुलीवर भिस्त; गतवर्षी २५ हजार कारवाया; ५ कोटी रुपयांची दंड वसुली

सांगली : जिल्ह्यात दरवर्षी ५०० हून अधिक जणांना रस्ते अपघातांत जीव गमवावा लागत आहे. ‘आरटीओ’कडून मात्र वाहतूक सुरक्षा पंधरवडा वगळता ठोस कृती कार्यक्रम राबविला जात नसल्याचे चित्र आहे..गतवर्षी (२०२५) ‘आरटीओ’ने २५ हजारांहून अधिक कारवाया करत सुमारे ७ कोटी रुपयांचा दंड आकारला; त्यापैकी ५ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची वसुली झाली आहे. एकीकडे, वाहनधारकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत असताना ‘आरटीओ’ मात्र तिजोरी भरण्यावरच भर देत असल्याची टीका होत आहे..Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!.सांगलीच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (आरटीओ) १ जानेवारी ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत करण्यात आलेल्या कारवायांचा तपशील पाहता, निवडक नियमांवरच अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येते. .गतवर्षीच्या २५ हजार कारवायांपैकी विमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाणपत्र, परवाना, अतिवेग आणि रिफ्लेक्टर या बाबींशी संबंधित १६ हजार ५०१ जणांवर कारवाई करण्यात आली. यासाठी ३ कोटी ४५ लाख ११ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असून, त्यापैकी १ कोटी ९८ लाख ९ हजार ५०० रुपयांची वसुली झाली आहे..Kolhapur Vehicles : १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या २३ हजार वाहनांची पुनर्तपासणी; विनातपासणी फिरणाऱ्या वाहनांवर कारवाई कधी? .निवडक नियमांवरच बोट ठेवून केलेल्या कारवायांमुळे रस्ते अपघातांत घट झाली का, याचे परीक्षण होणेही महत्त्वाचे आहे..परवाना निलंबनाचा पर्यायवाहनधारकांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यास ‘आरटीओ’ तसेच पोलिसांच्या वाहतूक विभागाकडून कारवाई केली जाते. गतवर्षी ‘आरटीओ’ने २५ हजारांहून अधिक कारवाया केल्या. कागदोपत्री कारवाईतून महसूल वाढला असला, तरी त्यातून वाहनधारकांत शिस्त निर्माण झाली का, हा अभ्यासाचा विषय आहे. बेजबाबदार वाहनचालकांना चाप लावण्यासाठी वाहनचालक परवाना निलंबित करण्याचा अधिकारही प्रशासनाकडे आहे; मात्र हा पर्याय कितपत वापरला जातो, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. त्याहीपलीकडे जाऊन वाहनधारकांत व्यापक जनजागृती करण्यात विभाग कमी पडत असल्याची टीका होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.