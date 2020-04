सांगली-सातारा आंतरजिल्हा या सीमा झाल्या सील

कडेगाव : कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेता जिल्ह्यांच्या सीमा बंदच राहतील असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर करताच कडेगाव पोलिसांनी सांगली-सातारा आंतर जिल्हा मार्ग शंभर टक्के बंद केले. कोरोनाचा सांगली, सातारा जिल्ह्यात धोका वाढत असून कडेगाव पासून सुमारे दहा ते बारा किलोमीटरच्या अंतरावर कऱ्हाड तालुक्‍यात कोरोनाचे रुग्ण सापडले आहेत. तर कडेगाव तालुक्‍यातील लोकांचा कऱ्हाड शहराशी सतत संपर्क असतो. त्यामुळे कडेगाव तालुक्‍यात कोरोनाचा शिरकाव होऊ नये यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. त्याचबरोबर कऱ्हाड येथील कृष्णा हॉस्पिटल येथे अनेक कोरोनाचे रुग्ण दाखल झाले आहेत; तर कृष्णा हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या येतगाव (ता. कडेगाव) येथील एका व्यक्तीस कोरोना झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेकजण कऱ्हाड तालुक्‍यात नोकरी निमित्ताने जात आहेत. यातील बहुतांश वेगवेगळ्या दवाखान्यात काम करीत आहेत. यामुळे कडेगाव पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांचा आदेशाचे पालन करीत तालुका कोरोना मुक्त रहावा यासाठी सांगली-सातारा जिल्ह्यांच्या सीमा सील केल्या असून येथील चेक पोस्टवर पोलिस बंदोबस्तही वाढवला आहे. यापूर्वीही आंतर जिल्हा सीमा पोलिसांनी बंद केल्या आहेतच, परंतु शामगाव खिंडीतून मोठ्या प्रमाणात लोक कडेगाव तालुक्‍यात येत होते. त्यामुळे बोंबाळेवाडी व करांडेवाडी येथून कऱ्हाड तालुक्‍यातून जाणारे सर्व रस्ते जेसीबी मशिनद्वारे चर काढून पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत. येतगाव घटनेच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्‍यात भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हालचाली गतिमान केल्या आहेत. तालुक्‍यातील सोनसळ खिंड, रायगाव फाटा व खंबाळे औंध येथील आंतर जिल्हा चेकपोस्टवर पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून सर्व आंतरजिल्हा मार्ग रोखले आहेत.

Web Title: The Sangli-Satara inter-district border has been sealed