Shirala Nag Panchami : शिराळ्यात नागपंचमीचा उत्साह; वनविभागाच्या देखरेखीखाली 41 ठिकाणी जिवंत नागांचे दर्शन; पांढरा नाग ठरला मुख्य आकर्षण

शिराळा : शिराळ्याच्या मातीत रुजलेली नागपंचमीची श्रद्धा, डोळ्यांत नागदर्शनाची उत्सुकता आणि मनात सर्पसंवर्धनाचा संदेश घेऊन हजारो भाविकांनी आज शिराळ्याची वाट (Shirala Nag Panchami 2026) धरली. वर्षानुवर्षांची परंपरा आणि आधुनिक संवर्धनाची जाणीव यांचा अनोखा संगम यंदाच्या नागपंचमीत पाहायला मिळाला. वन विभागाच्या देखरेखीखाली ४१ ठिकाणी जिवंत नागांचे दर्शन घडताच भाविकांच्या चेहऱ्यावर कुतूहल, श्रद्धा आणि आनंदाचे भाव उमटले. मिरवणुकीत तरुणाईचा उत्स्फूर्त सहभाग लक्षवेधी ठरला..अटी व शर्तीच्या अधिन राहून शिराळा येथे नागपंचमीच्या मिरवणूक मार्गावर जिवंत नाग दाखवून प्रबोधन करण्यात आले. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत घरोघरी पारंपरिक पद्धतीने मातीच्या नागाची पूजा करण्यात आली..दरम्यान, सकाळपासून हजारो भाविकांनी अंबामाता मंदिरात दर्शनासाठी गर्दी केली होती. आठ वाजल्यापासून विविध नागमंडळांनीही अंबामातेचे दर्शन घेऊन मिरवणुकीस प्रारंभ केला. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी ६०० हून अधिक पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. व्हिडिओ कॅमेरे १५, ध्वनीमापक यंत्र १२, दंगल नियंत्रण पथक २ असे नियोजन करण्यात आले होते..Pune Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर 'ग्रीनफिल्ड हाय-वे' अधांतरी! गडकरींचा ड्रीम प्रोजेक्ट रखडला? महामार्गाचे रेखांकनही थांबवले, PM कार्यालयाकडून मान्यता का नाही?.याशिवाय गुन्हेगारांच्या हालचालीवर नजर ठेवण्यासाठी ड्रोन कॅमेरे, अंबामाता मंदिर परिसर, मिरवणूक मार्ग याठिकाणी २० सीसीटीव्ही कॅमेरे, ४ वाॅच टॉवर ठेवण्यात आले होते. यावेळी आमदार सत्यजित देशमुख, खासदार धैर्यशील माने, नगराध्यक्ष पृथ्वीसिंग नाईक, सम्राट महाडिक, विराज नाईक व साईतेजस्वी देशमुख, रेणुकादेवी देशमुख, डॉ. शिमोनी नाईक, रणधीर नाईक, अॅड. भगतसिंग नाईक, बसवेश्वर शेटे, केदार नलवडे, गौरव नायकवडी आदींनी भेट देऊन पाहणी केली..Mumbai Goa Highway Toll : ओसरगाव टोलनाका आजपासून सुरू; मासिक 350 रुपयांचा पास की 50 टक्के सूट? जाणून घ्या वाहननिहाय टोलचे संपूर्ण दर.प्रमुख आकर्षणवसंतराव नाईक बाबा नागराज मंडळाच्या स्टेजवरील सांस्कृतिक कार्यक्रमकच्च्याड युवा शक्तीच्या स्टेजवर प्रबोधनासाठी आणलेला पांढरा नागसंयुक्त रुद्रा प्रतिष्ठानच्या मिरवणुकीतील १२ फुटी हनुमान मूर्ती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.