Shirala Nag Panchami 2026 : शिराळ्याच्या नागपंचमीबाबत मोठा निर्णय! यंदा 41 ठिकाणी जिवंत नाग दाखवण्यास परवानगी; आमदार सत्यजित देशमुखांची माहिती

शिराळा : शिराळ्याची ऐतिहासिक आणि पारंपरिक ओळख असलेल्या नागपंचमी उत्सवासाठी शैक्षणिक व समाजप्रबोधनाच्या उपक्रमांतर्गत जिवंत नाग दाखविण्यास केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून ४१ ठिकाणी परवानगी देण्यात आली आहे. गतवर्षी २१ जणांना अशी परवानगी मिळाली (Shirala Nag Panchami 41 locations permission) होती. यंदा परवानगीच्या संख्येत वाढ झाल्याची माहिती आमदार सत्यजित देशमुख यांनी दिली..शिराळ्याचा पारंपरिक नागपंचमी उत्सव गेली २३ वर्षे बंद होता. शेकडो वर्षांपासून सुरू असलेली ही परंपरा शिवगोरक्षनाथ व ग्रामदैवत अंबामातेच्या कृपेशी जोडलेली असल्याचे मानले जाते. पारंपरिक उत्सव पुन्हा साजरा करण्याच्या दृष्टीने यंदा ४१ ठिकाणी जिवंत नाग दाखविण्यास मिळालेली परवानगी महत्त्वाची मानली जात आहे..El Nino Alert : पुढील वर्षाच्या मॉन्सूनबाबत हवामान विभागाचे मोठे संकेत! प्रशांत महासागराचे तापमान होणार कमी; 'एल निनो' ओसरणार? 'नोआ'च्या अहवालाने वाढवली चिंता.गेल्या वर्षी २१ जणांना जिवंत नागपूजा व समाजप्रबोधनाच्या उपक्रमासाठी परवानगी मिळाली होती. यंदा ही संख्या ४१ वर नेली आहे. यामुळे ३२ शिराळ्याच्या पारंपरिक नागपंचमी उत्सवाशी संबंधित धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक उपक्रमांना दिलासा मिळाला आहे..जिवंत नागपूजेची परंपरा, तिचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि नागपंचमीच्या माध्यमातून होणारे समाजप्रबोधन यामुळे शिराळ्याची देशभरात वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर परवानगी मिळवून देण्यासाठी सहकार्य केल्याबद्दल आमदार देशमुख यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धैर्यशील माने, आमदार सदाभाऊ खोत तसेच वन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले..Konkan Rare Flower Discovery : नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेली वनस्पती कोकणात! मशालीसारख्या दिसणाऱ्या दुर्मीळ 'कंदीलपुष्पा'चे वैशिष्ट्य काय?.दरम्यान, ‘जिवंत नागाची पूजा’ ही ३२ शिराळ्याच्या ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परंपरेशी जोडलेली बाब आहे. परंपरेचे जतन करताना शासनाने घालून दिलेल्या कायदेशीर नियमांचे पालन करावे. नागपंचमी उत्सव शांततेत आणि सुरक्षित वातावरणात साजरा करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.